هاني الناظر يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا: في تحسن مستمر

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وطمأن الدكتور هاني الناظر، متابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه في تحسن مستمر، موجها الشكر لكل من سأل للاطمئنان عليه قائلا: «شعرت اثناء مرضي أنني محاط بحب فاق الخيال ودعاء يخرج من القلوب».

هاني الناظر يكشف تطورات حالته الصحية

وأضاف «الناظر» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالص شكري وتقديري لكل من تفضل من حضراتكم بالسؤال وبالدعاء لي والحقيقة إنني تأكدت إن هذا ليس عالم افتراضي بل بالعكس هو عالم حقيقي جدا مملوء بمشاعر الحب الراقية والأحاسيس الإنسانية الرائعة».

وتابع: «فقد شعرت أثناء مرضي أنني محاط بحب فاق الخيال ودعاء يخرج من القلوب، ربنا يبارك في حضراتكم جميعا ويحفظكم من كل سوء وشر وأنا بطمان حضراتكم إنني بفضل الله ودعواتكم في تحسن مستمر بإذن الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».

هاني الناظر يعلن إصابته بكورونا: «دور ويارب يعدي»

وكان الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد طالب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متابعيه بالدعاء لهاني الناظر بعد إصابته بكورونا.

وكتب «جبر» عبر صفحته: «صفحات فيسبوك مليئة بالدعاء للدكتور هاني الناظر لأنه بيمر بأزمة صحية، تمنياتي له بالشفاء وأن يطمئن محبيه، فلم يتأخر على أحد بالمشورة والنصيحة»، فيما رد «الناظر» على المنشور: «ربنا يبارك في حضرتك يا كرم بيه ويبارك في صحتك، الحمد لله دور كورونا ويا رب يعدي علي خير».