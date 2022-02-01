نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى.. ونجله: «ادعو له»

أعلن محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، دخول والده للمستشفى.

وكتب محمد الناظر، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «والدي صحته تعبت، وداخلين المستشفى، دعواتكم، ويا ريت محدش يتصل بالتليفون أو يبعت على واتس اب».

إصابة هاني الناظر بكورونا

وأعلن الدكتور هاني الناظر، في وقت سابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تعليق على منشور كتبه الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالب فيه متابعيه بالدعاء له، إذ قال «ربنا يبارك في حضرتك يا كرم بيه ويبارك في صحتك، الحمد لله دور كورونا ويا رب يعدي علي خير».

هاني الناظر يشكر متابعيه

وقال هاني الناظر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «خالص شكري وتقديري لكل من تفضل من حضراتكم بالسؤال وبالدعاء لي والحقيقة أنني تأكدت أن هذا ليس عالما افتراضيا؛ بل بالعكس هو عالم حقيقي جدا مملوء بمشاعر الحب الراقية والأحاسيس الإنسانية الرائعة، شعرت خلال مرضي أنني محاط بحب فاق الخيال ودعاء يخرج من القلوب، ربنا يبارك في حضراتكم جميعا ويحفظكم من كل سوء وشر، وأنا بطمن حضراتكم أنني بفضل الله ودعواتكم في تحسن مستمر بإذن الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».