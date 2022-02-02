البحوث الإسلامية يعقد اختبارات للمتقدمين لوظيفة مدير إدارة الدعوة

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إنّ اختبارات شغل وظيفة مدير الدعوة في مناطق «شمال سيناء، الجيزة، السويس، البحيرة، سوهاج، القاهرة، بني سويف، دمياط، بورسعيد»، تأتي في إطار تحقيق مبدأ الشفافية في اختيار أكفأ المتقدمين لشغل درجة مدير الدعوة، لما تمثله من أهمية داخل التدرج الوظيفي بمناطق الوعظ.

وأضاف أن مدير الدعوة هو من يتولى وضع البرامج الدعوية ومتابعة تنفيذها داخل كل منطقة، والتواصل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق رسالة الأزهر الدعوية والتوعوية، بما ينعكس على دور مناطق الوعظ في العمل الميداني والتواصل المباشر مع الناس.

مسؤولية مديري الدعوة بمناطق الوعظ

وأضاف الأمين العام في بيان صحفي، اليوم، أن من يتولى مسئولية إدارة الدعوة بمناطق الوعظ يقع عليه مسؤولية كبيرة ومهمة، سواء فيما يتعلق برؤيته في إدارة البرامج الدعوية وحملات التوعية بالمحافظة، أو ما يتعلق بقدرته على تنفيذ استراتيجية الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والتي تتعلق بقضية الوعي لدى الناس.

اختبارات الترقيات بالأزهر

كما عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر المجمع بمدينة نصر، وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية؛ وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر في تطوير العمل الدعوي في مناطق الوعظ المختلفة وتصدير الكفاءات لتولي الإشراف على تنفيذ تلك المهام.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الاختبارات يشارك فيها الوعاظ من المتقدمين لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجه، ومن موجه إلى موجه أول، حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا، لتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر العلمية والإدارية، بما يتناسب مع تحديات العمل خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعًا.