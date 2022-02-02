أكثر المحافظات المتأثرة بالمنخفض الجوي القادم.. أمطار ورياح وأتربة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إنه رغم ارتفاع في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، إلا أن الطقس سيكون شديد البرودة أثناء فترة الليل، موضحة أن ارتفاع الحرارة، يرجع إلى الكتلة الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية، لافتة إلى أن نشاط رياح من الممكن أن تكون محملة بالأتربة على بعض المناطق الغربية مثل السلوم ومطروح، ولا تؤثر على المناطق الداخلية للبلاد.

تقلبات جوية تضرب المحافظات

أضافت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، عبر مكالمة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «dmc»، أنه بداية من عشية الغد ستكون هناك تقلبات جوية، مع قدوم منخفض جوي من البحر المتوسط، يؤثر على محافظات جمهورية مصر العربية.

وأوضحت إيمان، أن المنخفض سيكون مصحوبا بالرياح على معظم المحافظات، ومن المرجح أن تكون محملة ببعض الأتربة، خاصة على بعض المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى تساقط بعض الأمطار المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية، مثل مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد.

ولفتت إلى أن التقلبات الجوية، ستبدا على السواحل الشمالية الغربية إلى محافظات الوجه البحري، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مضيفة أن تلك التقلبات، سوف تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

المناطق التى ستتأثر بالرياح المحملة بالأمطار

أشارت مديرة مركز الاستشعار عن بعد، إلى أنه من أكثر المناطق التي ستتأثر بالرياح المحملة بالرمال والأتربة: مطروح والسلوم والإسكندرية وسيناء والسويس، فضلًا عن مناطق السواحل الغربية، التي ستتأثر بالأمطار، مثل: مطروح والإسكندرية، والتي تمتد إلى محافظات الوجة البحري، مثل: كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والقاهرة الكبري والسويس وسيناء، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة غدا الحرارة إلى 18 درجة.