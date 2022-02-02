الأرصاد: أمطار ورياح محملة بالرمال والأتربة غدا.. وطقس اليوم استثنائي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تحسن كبير فى طقس اليوم، وارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يترتب عليه هبوب رياح جنوبية نشطة محملة بالرمال والأتربة، خاصة على السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد، أنّ طقس اليوم يعتبر استثنائيا، ولا يجب الاستهانة به وتخفيف الملابس الشتوية، حيث أنه طقس معتدل بشكل مؤقت خلال ساعات النهار فقط، وستعود درجات الحرارة للانخفاض ليلا على كافة الأنحاء، ليصبح الطقس شديد البرودة على جميع المحافظات، ويصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بداية من غدٍ الخميس ستعود التقلبات الجوية مرة أخرى، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 18 درجة مئوية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، ومناطق من الدلتا وشمال الصعيد، تزامنا مع تساقط الأمطار متفاوتة الشدة، طوال ساعات اليوم وبشكل متقطع.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة 20- 10

الإسكندرية 19- 08

وادي النطرون 19- 11

طنطا 19- 09

شبين الكوم 19 - 10

دمنهور 19- 10

بلطيم 20- 08

مطروح 18- 10

السلوم 18- 09

سيوة 19- 08

بورسعيد 20- 10

دمياط 19- 09

الزقازيق 20- 10

المنصورة 19- 09

الإسماعيلية 20- 09

السويس 20- 10

العريش 17 08

رفح 20- 08

رأس سدر 20- 10

نخل 10-01

نويبع 21- 12

طابا 19- 10

كاترين 14- 01

الطور 21-08

شرم الشيخ 23-13

الغردقة 22- 12

مرسى علم 22- 11

الفيوم 20- 07

بني سويف 20-06

المنيا 20-06

أسيوط 20- 06

سوهاج 20 -07

قنا 20- 07

الأقصر 22- 07

أسوان 23- 07

إدفو 23-08

أبو سمبل 22-07

الوادي الجديد 21- 06

شلاتين 24- 12

أبو رماد 23- 12

حلايب 23- 13

رأس حدربة 22- 13.