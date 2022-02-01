«الأرصاد»: العاصفة «ياسمين» لم تصل مصر.. والسوشيال وراء قلق المواطنين

نفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصول العاصفة «ياسمين» لمصر، مؤكدة أن السوشيال ميديا كانت السبب وراء تخوف وقلق المصريين من حالات الطقس شديدة البرودة، موضحة أن درجات الطقس في مصر تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي ».

درجات الحرارة في مصر بدأت تعود لطبيعتها اليوم

وأضافت «غانم»، أن درجات الحرارة في مصر بدأت تعود لطبيعتها بدءًا من اليوم، إذ تشهد مصر في الوقت الحالي أجواء شتوية ممتعة على كل أنحاء الجمهورية، لكن سنجد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي الخميس والجمعة، فضلًا عن نشاط للرياح ملحوظ في الصحراء الغربية، إذ أن هناك توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الغربية والشمالية والوجه البحري والقاهرة.

طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى

وتتوقع عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية وتساقط أمطار خلال يومي الخميس والجمعة، أما طقس الغد سيشهد استقرارا في الأحوال الجوية، وعودة لدرجات الحرارة الطبيعية في هذا الوقت من العام مع زيادة فترات سطوع الشمس، إذ سيكون الطقس خلال فترة النهار مائلا للبرودة، معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ودافئ على جنوب الصعيد.