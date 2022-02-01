«الأرصاد» عن أسماء العواصف النسائية: «لا فيه ريري ولا ياسمين»

علقت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، على ما تردد من شائعات حول ضرب العاصفة ياسمين مصر خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، قائلة: « مفيش أسماء عواصف باسم ياسمين ولا ريري ولا مالك ولا رشا ولا الكلام ده كله، دي كلها دعابات على السوشيال ميديا وخفة دم المصريين، مفيش حاجة نهائي من الأسماء دي، لكن العاصفة هبة كانت حقيقية، والتسمية بتاعتها كانت من دولة لبنان»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي».

موجة الطقس السييء ستضرب البلاد يوم الخميس المقبل

وأضافت «شاكر»، أن موجة الطقس السييء ستضرب البلاد يوم الخميس المقبل، موضحة أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة غدًا الأربعاء، والتي تصل إلى 20 درجة مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لا يجب على الشعب المصري الانخداع بهذه الارتفاعات: «ده ارتفاع مؤقت ولا نريد الانخداع فيه لأنه بداية من يوم الخميس سوف تعود التقلبات الجوية، وتنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة، ولكن نشاط الرياح سوف تزيد الإحساس بالبرودة التي ستؤثر على معظم أنحاء الجمهورية»، ودرجات الحرارة سوف تنخفض أكثر يوم الجمعة المقبلة.

اضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن يوم الجمعة سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار، وخروج الأمواج على الشواطئ خاصة، إذ ستكون مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على كافة المناطق قبل أن تنكسر الموجة يوم السبت المقبل، وقد تكون الرياح محملة بالرمال والأتربة فى بعض المناطق، كما أن القاهرة الكبرى سوف تتأثر بهطول الأمطار متفاوتة الشدة.