تفاصيل شخصية أحمد مجدي في مسلسل «مشوار».. ضابط شرطة بمباحث الآثار

يشارك الفنان أحمد مجدي، في سباق الدراما الرمضانية 2022، من خلال مسلسل «مشوار»، للمخرج محمد ياسين، والذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم «محمد رمضان ودينا الشربيني»، ومن تأليف محمد فريد.

أحمد مجدي: سعيد بتعاوني مع محمد ياسين.. و«رمضان»

وكشف الفنان عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها ضمن المسلسل، والتي تدخل في صراع مع محمد رمضان، وعبر أحمد مجدي في لقاء مع برنامج «ذا إنسايدر بالعربي»، عن سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع المخرج محمد ياسين، قائلا: «أشعر إني سعيد الحظ في المشاريع التي تعرض علي والتي أعتبرها مشاريع مشرفة، فأتواجد مع طاقم إنتاج لديه استعداد ليخرج العمل في أفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى تعاوني مع نجم كبير مثل محمد رمضان».

وأشار الفنان الشاب إلى أنه يؤدي دور ضابط شرطة في مباحث الآثار، وهو ما يخلق صراع بينه وبين الشخصية التي يقدمها محمد رمضان في مسلسل «مشوار»، موضحا: «من اللطيف أن الشخصية التي أقدمها لها أيضا جانب إنساني، بالإضافة إلى علاقته بعائلته».

أحمد مجدي يكشف سبب توقف تصوير مسلسل «مشوار»

وأشار الفنان الشاب إلى أن العمل على الكتابة مازال مستمرا، حيث بدأ التصوير ثم توقف حتى اكتمال السيناريو، قائلا: «فريق العمل كان لديه الحكمة الكافية ليأخذ قرار الانتظار لحين جاهزية السيناريو، وفضل أن ينتظر حتى تكتمل الحلقات، ولكن الآن بدأنا نقطع أشواطا في التصوير».

وبدأ المخرج محمد ياسين في وقت سابق من الشهر الجاري تصوير عدد من مشاهد مسلسل «مشوار» الذي يناقش من خلاله قضايا التجارة في الآثار، ومن المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية 2022.