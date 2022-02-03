اليوم.. ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

تنتهي الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، على أن تبدأ بعد غد السبت إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2021-2022، ولمدة أسبوعين، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 يوم 19 فبراير الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الاستعداد للفصل الدراسي الثاني 2021-2022.

الفصل الدراسي الثاني 19 فبراير الجاري

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، على الالتزام بالخريطة الزمنية للأعلى للجامعات بشأن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري والتأكيد على انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي الجاري يوم السبت المقبل، منوها إلى أن الفصل الدراسي سيبدأ يوم 19 فبراير الجاري 2021-2022.

الإجازة 19 فبراير

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن مجلس الجامعة شدد على عمداء الكليات المختلفة بضرروة الاستعداد بجميع القطاعات لأعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري المقرر انطلاقه 19 من الشهر الجاري، موضحا استمرار خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا وفقا للخريطة الزمنية.

بينما أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنتهي اليوم، على أن تبدأ المدن الجامعية في عمليات الإخلاء تمهيدا لأعمال الصيانة الشاملة لها مع أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي الجاري المقرر بعد غد السبت ولمدة 15 يومًا، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن أعمال الفصل الدراسي الثاني ستنطلق 19 من الشهر الجاري.