الجامعات الخاصة: انتهاء امتحانات التيرم الأول الخميس.. وإجازة منتصف العام السبت

أكدت الجامعات الخاصة بمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، وكذلك الالتزام بالخريطة الزمينة لإجازة منتصف العام الدراسي الجاري، والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وموعد انطلاقه، مؤكدين أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنتهي يوم الخميس المقبل، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري يوم السبت الموافق 5 فبراير الجاري وتستمر لمدة أسبوعين تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على الالتزام بكل قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، موضحا أن امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الجاري ستنتهي الخميس المقبل بكل الكليات، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي السبت المقبل ولمدة أسبوعين، لافتا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول صارت بصورة طبيعية ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

السبت.. افتتاح موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة

وأضاف رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يفتح موقع التنسيق الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة للتقدم للالتحاق على الأماكن الشاغرة بدءا من السبت المقبل وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي السياق ذاته أكد مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات، موضحا أنها ستنتهي الخميس المقبل، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري السبت المقبل ولمدة أسبوعين، مؤكدا أن موعد الفصل الدراسي الثاني كما هو محدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات يوم 19 فبراير الجاري.