«الصحة» توجه رسالة للسيدات الحوامل بسبب كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية المتعلقة بحماية السيدات الحوامل من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن السيدات الحوامل الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وحسمت وزارة الصحة الجدل القائم حول تطعيم السيدات الحوامل بلقاح كورونا، مؤكدة أنه آمن تماما خلال فترتي الحمل والرضاعة، ولا يوجد أي آثار جانبية له على الأم والجنين.

الصحة تناشد السيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل

واستعرضت وزارة الصحة والسكان الإرشادات الوقائية لتعامل مع فيروس كورونا خلال فترة الحمل، وقالت « لا تخرجي من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى والمتابعة مع الطبيب فقط وذلك لمنع الاختلاط أو انتقال العدوى إليك».

وشدد الوزارة على أنه لا بد من الاهتمام بغسيل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، لافتة إلى تقوية الجهاز المناعي من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

المكملات الغذائية

وأضافت الوزارة أنه لا بد من تجنب لمس الأسطح فى الأماكن العامة، مطالبة السيدات الحوامل بأهمية استشارة الطبيب بالفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل، وذلك لتعزيز المناعة وصحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوي.

وحذرت من الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا، وأكدت على أهمية لمس الوجه والعين والأنف دون غسل اليدين جيدا، والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية، مطالبة السيدات الحوامل بالحجز والحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.