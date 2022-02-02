تاريخ مواجهات مصر والكاميرون قبل نصف نهائي أمم إفريقيا: «تفوق الفراعنة»

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، غدا الخميس، مباراة الدور النصف نهائي في بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ33 بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون صاحب الأرض، وفي هذا التقرير نستعرض لكم مزايا وعيوب المنتخب الكاميروني، وتاريخ مواجهات مصر والكاميرون.

العرضيات والتسديد والجماهير أهم مزايا الأسود

يلعب أسود الكاميرون بخطة 4-4-2، وبدء مشواره في البطولة الحالية بفوز صعب علي الخيول البوركينية الحصان الأسود للبطولة، بهدفين من ركلتي جزاء، مقابل هدف لبوركينا فاسو، وفي المباراة الثانية فاز منتخب الكاميرون على منتخب إثيوبيا أضعف منتخبات البطولة بأربعة أهداف من رأسيتين وتصويبتين، مقابل هدف، وفي المباراة الثالثة تعادل مع منتخب كاب فيردي بهدف لكل منتخب.

وتاهل منتخب الكاميرون كأول مجموعة ليواجه منتخب جزر القمر الذي كسب احترام كل محبي كرة القدم، في مباراة ملحمية خسر فيها المنتخب العربي بهدفين مقابل هدف، وكان ندا قويا للأسود الكاميرونية، وواجه ظروفا صعبة بعد أن ضرب الفيروس اللعين صفوف الفريق، مما اضطرهم للعب بدون حارس مرمى، وزاد عن مرماهم المدافع شاكر الهدهور.

ونجح المنتخب الكاميروني في الفوز بمباراة ربع النهائي أمام المنتخب الجامبي الضيف الجديد في كأس الأمم الإفريقية بهدفين دون رد عن طريق عرضيتين، سجل الأسود الهدف الأول عن طريق رأسية، والثاني متابعة بالقدم.

أحرز المنتخب الكاميروني 11 هدفا في البطولة: ركلتا جزاء، وثلاث ضربات رأسية، وثلاث تسديدات، وهدفان من توغل في عمق منطقة الجزاء، وهدف متابعة لكرة عرضية بالقدم، وذلك يوضح أن أخطر أسلحة المنتخب الكاميروني استغلال العرضيات سواء بالرأس أو القدم والتسديد المباشر.

يتسلح منتخب الكاميرون أيضا بعامل الحضور الجماهيري فمن المنتظر أن يشهد الملعب الأوليمبي في العاصمة ياوندي، حضور نحو 40 ألف متفرج لمؤازرة منتخب الأسود أمام منتخب الفراعنة.

لعنة صاحب الأرض

يواجه المنتخب الكاميروني شبح لعنة عدم فوز صاحب الأرض بالبطولة منذ نسخة عام 2006، التي توج بها المنتخب المصري صاحب الضيافة وقتها، وهي اللعنة المستمرة منذ 16 عاما، فشل خلالها أصحاب الأرض في الفوز باللقب، ففي عام 2008 فشل منتخب غانا في الفوز بالبطولة، وعام 2010 فشل المنتخب الأنجولي، وعام 2012 أخفق منتخبا الجابون وغينيا الاستوائية، وعام 2013 فشل منتخب جنوب إفريقيا، وعام 2015 فشل منتخب غينيا الاستوائية، وعام 2017 لم يتخط المنظم الجابون دور المجموعات، وفي النسخة الأخيرة عام 2019 فشل المنتخب المصري في كسر العقدة أيضا.

فوز مصر في 5 مباريات والكاميرون في 4 وتعادل وحيد

- اللقاء الأول الذي جمع مصر والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية كان يوم 4 مارس 1984، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد.

- اللقاء الثاني في كأس الأمم الإفريقية النسخة الـ15، كان يوم 21 مارس عام 1986، وفاز منتخب مصر 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي دون أهداف في الوقت الأصلي.

- اللقاء الثالث كان في النسخة الـ16، يوم 14 مارس عام 1988، وفاز منتخب الكاميرون بهدف دون رد.

- اللقاء الرابع في النسخة الـ20، يوم 18 يناير عام 1996، وفاز منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

- اللقاء الخامس في النسخة الـ23، يوم 4 فبراير عام 2002، وفاز منتخب الكاميرون بهدف دون رد.

- اللقاء السادس كان في النسخة الـ24، يوم 3 فبراير عام 2004، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

- اللقاء السابع جاء في النسخة الـ26، يوم 22 يناير عام 2008، وفاز منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

- اللقاء الثامن في النسخة الـ26، يوم 10 فبراير عام 2008، وفاز منتخب مصر بهدف دون رد.

- اللقاء التاسع في النسخة الـ27، كان يوم 25 يناير عام 2010، وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

- اللقاء العاشر كان في نهائي النسخة الـ31، يوم 5 فبراير عام 2017، وفاز منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.