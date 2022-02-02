تفاصيل طعن طالب أمام منزله في أسيوط: سرقوا هاتفه وأمواله

أصيب طالب بالصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، بطعن نافذ في الصدر، وذلك بعد أن هاجمه لصان كانا يستقلان دراجة بخارية، وذلك بهدف لسرقة هاتفه المحمول في أثناء عودته من درس خصوصي إلى منزله بمنطقة المعلمين الجديدة في محافظة أسيوط، ثم لاذ اللصان بالفرار.

إخطار أمنى بالحادث

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من مستشفى الإيمان العام بوصول «أحمد نصر» طالب بالصف الأول الثانوى ومقيم بمنطقة المعلمين الجديدة، مصاب بطعن نافذ بالبطن وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم، وبسؤال والد المجني عليه، ويعمل مدرس، ذكر أنه حال عودة نجله من درس خصوصي، مساء أمس الثلاثاء، فوجئ وهو أمام المنزل بشخصين يستقلان دراجة بخارية يهاجمونه ويهددونه بسلاح أبيض كان بحوزتهما بغرض سرقة هاتفه المحمول وما لديه من نقود، وعندما اعترضهم طعنوه بطعن نافذ بالصدر، مضيفا: «خرجنا على صوته وهو يصرخ، ولاذا المتهمان بالفرار».

مصدر: جار القبض على المتهمين

ذكر مصدر أمني، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه فور وصول البلاغ تم تحديد المتهمين وجار إلقاء القبض عليهم، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.