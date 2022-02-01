خلافات بين زوجين تودي بحياة شقيق الزوجة في أسيوط

خلاف عائلي بين زوج وزوجته بمحافظة أسيوط، راح ضحيته «شقيق الزوجة» حيث قام الزوج بإطلاق النار صوبه وأزهق روحه إثر مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت، ليشهر سلاحه في وجه شقيق زوجته، ويطلق عيارًا ناريًا عليه.

تحريات الشرطة تكشف سبب الوفاة

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان قد تدخل لفض خلاف نشب بين الزوجين ليصبح طرفًا أساسيًا في الخلاف الذي انتهي بفقد الشاب لحياته.

تلقى مركز شرطة الفتح بأسيوط بلاغاً من المستشفى الجامعي بأسيوط يفيد بوصول أحد الأشخاص من المقيمين بدائرة المركز متوفى إثر إصابته بطلق ناري.

الزوجة تتهم زوجها بقتل شقيقها

وبالتحقيق وسؤال الزوجة «شقيقة المجني عليه»، أقرت اتهامها لزوجها والمقيم بذات العنوان بإطلاقه عيارا ناريا من سلاح كان بحوزته صوب شقيقها محدثاً إصابته التي أودت بحياته إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات زوجية كانت قائمة بينها وبين زوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط من استهدافه وضبطه بمأمورية برئاسة من الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة إثر مشادة كلامية وقعت بينه وبين المجني عليه لخلافات زوجية كانت قائمة بينه وبين زوجته، فقام على أثرها بإطلاق عيار ناري صوبه توفي الأخير بسببه، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم في الواقعة «فرد محلي».

النيابة تنتدب عناصر الطب الشرعي للتحقيق في الواقعة

وتحرر محضر بالواقعة وتم وضع المتهم تحت تصرف النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، التي أمرت بانتداب عناصر الطب الشرعي لبيان سبب وفاة المجني عليه وكشف ملابسات الواقعة.