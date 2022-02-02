«الصحة» تطلق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 2 وحتى يوم 10 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيجرى توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

القوافل تضم جميع التخصصات الطبية

وأشار إلى أنَّ القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف عبدالغفار أنَّه سيجرى إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمناطق الحلازين محافظة مطروح، و مركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس، ونجع الحجر مركز دراو محافظة أسوان، والوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبنى منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، والمركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وأبودياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، وقاى مركز اهناسيا محافظة بني سويف، وكفرهلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والضهرية مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، والعامرية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، مركز طب الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أنَّ عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنَّه سيجرى إطلاق قافلة طبية بمنطق جمال عزب مركز الحسينية محافظه الشرقية، يومي 3 و4 فبراير، كما سيجرى إطلاق 4 قوافل طبية مجانية في مناطق المأمورية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و وكفر حكيم بحي كرداسة محافظه الجيزة، و دنوشر مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وذلك في يومي 4 و5 فبراير.

وتابع عبدالغفار، أنَّه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق نصر جمعة مركز سمسطا محافظة بني سويف، وبشتامي مركز الشهداء محافظة المنوفية، والزنقاطة مركز بندر الأقصر محافظة الأقصر، و كفر الرجالات مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرعان مركز جرجا محافظة سوهاج، والجزار مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وبني عتمان مركز سنورس محافظة الفيوم، يومي 5 و6 فبراير.

ونوه عبدالغفار، إلى إطلاق 4 قوافل أخرى يومي 6 و7 فبراير بمناطق بئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والمنتزه الريفية مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وساو مركز ديروط محافظة أسيوط، بشاير الخير محافظة أسوان.

فيما قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنّه سيجرى إطلاق 6 قوافل طبية يومي 7 و8 من شهر فبراير في مناطق مركز شباب أبو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وكفور نجم مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، والإنشاء مركز الرحمانية محافظة البحيرة، والناصرية مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طب المحروسة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، و ميت ابو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

إطلاق 3 قوافل طبية في الوادي الجديد والجيزة وإسكندرية

وأضافت أنَّه سيتمّ إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق الخير والنماء والزراعة بمركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، ومحسن مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وذلك خلال يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ونوهت إلى أنَّه سيتمّ إطلاق 14 قافلة طبية يومي 9 و10 فبراير بمناطق الإبراهيمية القبلية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وسلامة حجازي مركز الحمام محافظة مطروح، ووادي الشرفة تجمع بدوى مجيرح مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، ولاجودة مركز الفشن محافظة بني سويف، ومرسى حميرة- ابرق مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وكوم إشقاو مركز طما محافظة سوهاج، وكفر السابي مركز شبراخيت محافظة البحيرة، والسلام مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طبي الأسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وبهبيت الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية، وبركة مركز نجع حمادي محافظة قنا، والرياض مركز ديروط محافظة أسيوط، و كفر الشرفا الغربي مركز تلا محافظة المنوفية، والمحاميد مركز إدفو شرق محافظة أسوان.