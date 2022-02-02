إعفاء طلاب الشهادة الثانوية من الامتحانات التجريبية.. اعرف الأسباب

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم عقد امتحانات تجريبية للصف الثالث بالثانوية العامة، مثلما حدث العام الماضي، أو كما سيحدث مع طلاب الصفين الأول والثاني، مطلع الفصل الدراسي الثاني.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إن الطلاب مدربون بالأساس على شكل وطريقة الأسئلة، التي تقيس الفهم ونواتج التعلم، موضحا أن امتحانات الصفين الأول والثاني الماضية، نسخة منها، وأنه لا داع لتكرار ذلك كنوع من التدريب.

الامتحانات التجريبية غير منطقية لطلاب ثالثة ثانوي

أضاف المصدر، أن عقد امتحانات تجريبية للصف الثالث الثانوي العام الماضي، ارتبط بحداثة تجربة الامتحان القائم على الفهم في شهادة عامة، وليس منطقيا قبل كل امتحان نمنح الطالب اختبارا تجريبيا يكون صورة طبق الأصل من الامتحان الحقيقي.

أسئلة الفهم موجودة على المنصات

أوضح المصدر، أن وزارة التعليم سوف تتيح الكثير من النماذج التجريبية لامتحانات الشهادة الثانوية في كل المواد، على منصاتها الرقمية مثل: «حصص مصر»، و«بنك المعرفة»، وغيرها، ليقوم الطالب بحلها كنوع من المراجعات، وأغلبها نسخة من طريقة امتحانات نهاية العام، وبالتالي لا ضرورة لعقد اختبار تجريبي.

موعد إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مهما خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة كل ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة 2022، وحسم الأمور المرتبطة بها.

وتناقش الوزارة، خلال الاجتماع، جميع الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، للتأكد من عدم حدوث أي مشكلة أو خطأ، أثناء الامتحانات، ووضع الآليات الخاصة بعقد الامتحان.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة، مطلع الفصل الدراسي الثاني، من حيث كونها إلكترونية أم ورقية.