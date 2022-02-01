التعليم تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021/2022 خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ الوزارة تعقد خلال أيام قليلة، اجتماعا لمناقشة الآلية التي سيتم على أساسها امتحانات الثانوية العامة 2021-2022، بمشاركة القيادات التعليمية المعنية بملف الثانوية العامة، وحضور الدكتور رمضان عبدالحميد، مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الاجتماع سيناقش كل ما يتعلق بـ امتحانات الثانوية العامة لحسم الأمور المرتبطة بها في وقت مبكر، لتكون الاستعدادات الخاصة بالامتحانات على أكمل وجه، وعدم ترك أي شيء للظروف، بحيث تخرج الامتحانات في أبهى صورة ودون وجود أي مشكلة أو خطأ.

ولفت المصدر إلى أنّ الوزارة لديها خطة واضحة ومحددة فيما يخص امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الحفاظ على حقوق الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما تدرس الملف من كل جوانبه، لتكون كل الأمور جاهزة، حين يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، التفاصيل الخاصة بالامتحانات.

الآليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

وعن إمكانية تكرار التصحيح الإلكتروني في الامتحانات، قال المصدر، إنّ التصحيح الإلكتروني أثبت جدارته في عدم وجود أي أخطاء، رغم أنّ هناك أكثر من 40 ألف طالبوا راجعوا أوراق إجاباتهم، ولم يحصلوا على درجة واحدة، ما يعني أنّ التصحيح الإلكتروني كان سليما 100%، وسيتم وضع هذا في الحسبان عند وضع الآليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة، مطلع الفصل الدراسي الثاني، من حيث كونها إلكترونية أم ورقية، أم نسخة من العام الماضي، أم يكون التابلت مجرد وسيلة للوصول إلى الكتب الرقمية والأسئلة ورقية، أم هناك رؤية جديدة للوزارة سيتم تطبيقها.