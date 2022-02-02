حفلات عمر كمال عرض مستمر خلال فبراير.. من تركيا ومصر حتى أمريكا

حالة واسعة من النشاط الفني يعيشها الفنان عمر كمال خلال شهر فبراير الجاري، إذ يقدم مجموعة واسعة من الحفلات في مختلف دول العالم، وذلك بعد ما أعلن منذ قليل وصوله إلى تركيا لإحياء حفل غنائي، وذلك قبل أن يعود إلى القاهرة لتقديم حفل غنائي بالتجمع الخامس.

يشارك عمر كمال، يوم الجمعة المقبل في حفل في بالتجمع الخامس، وبمشاركة عدد من مؤديين المهرجانات منهم حودة بندق، وعصام صاصا، وأوكا، وأمين خطاب، بالإضافة إلى شيماء المغربي، ويطير بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ جولة تستمر حتى مارس المقبل.

6 حفلات لعمر كمال خلال جولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية

يقدم «كمال» عددًا من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، بداية من 6 فبراير الجاري، في مدينة سياتل بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بالإضافة إلى حفل بتاريخ 11 فبراير في ولاية تكساس، ويقدم برفقة حسن شاكوش حفل بتاريخ 18 فبراير في فندق بولاية إلينوي.

ويقدم المغني الشاب حفلًا آخر بتاريخ 20 فبراير في أورلاندو بولاية فلوريدا، وتبدأ أسعار التذاكر من 70 دولارًا، في مطعم مصري مختص بتقديم الأطعمة الشرق أوسطية، أما الحفل الرابع بتاريخ 26 فبراير الجاري، على مسرح «ميلروز» في ولاية نيويورك، ويشاركه الحفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، والذان يقدما معا حفل ثاني بتاريخ 3 مارس المقبل، وفقا لما كشفه على حسابه بـ«إنستجرام».

عمر كمال لمنتقديه: «الدنيا مش مستاهلة تهيني وتشتمني»

وقدم المغني الشاب عددَا من الحفلات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية خلال الأيام الماضية، وهو ما أدى إلى حالة واسعة من الهجوم ضده، ورد من خل حسابه على «إنستجرام» على منتقديه، قائلًا: «أنا لا أخدت رزقك ولا سرقتك ولا أذيتك ولا أنا أخدت مكانك ف شغل أو مرتب أو ترقية في أي حاجة، أنا أخترت طريق ومشيت فيه وبس، والدنيا مش مستاهلة أنك تهيني وتشتمني».