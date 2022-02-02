ضبط 561 كرتونة مواد غذائية فاسدة داخل مخزن غير مرخص في أسيوط  

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، يحتوى على كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة.

تكثيف جهود ضبط الأسواق

أكد «زين الدين»، في بيان له، اليوم الأربعاء، على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، موضحا أن الحملات مستمرة وتمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين وحقهم في الحصول على سلع غذائية جيدة وصالحة للاستخدام الآدمي، مشددا على اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين وفقا للقانون.

الحملة والمضبوطات

من جانبه، قال الدكتور وحيد مصطفى المدير الوقائي، ‘نه تم التنسيق مع مراقبي الأغذية بالمديرية وتم تشكيل لجنة من مفتشي أغذية غرب أسيوط بقيادة صلاح همام مراقب عام الأغذية بالمديرية، وتم المرور على مخازن المواد الغذائية بمنطقة المعلمين غرب أسيوط، وتم ضبط 368 كرتونة كاراتية بأسماء مختلفة وأطعمة مختلفة، وكذلك تم ضبط 193 كرتونة بطاطس مقلية بأسماء مختلفة وأطعمة مختلفة، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إخطار حي غرب أسيوط ومجلس المدينة بالغلق لعدم وجود ترخيص للمخزن وعدم مطابقته للاشتراطات الصحية.