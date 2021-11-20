ضبط 4.6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في مخزن بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مسئول عن مخزن بالقاهرة بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازة كميات كبيرة من المواد الغذائية «مجهولة المصدر» وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها وأخرى منتهية الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 4.6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية

وعثر بداخل المخزن على 4,612 طن مواد غذائية «نشا، كاتشب، مكرونة، خل، زيت طعام، مايونيز، مسلى، عسل أسود، مشروم، عسل جلوكوز، مربى»، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة وتعرف على المضبوطات.