ضبط صاحب مخزن للأسلاك الكهربائية بدون ترخيص بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «45500 متر سلك كهرباء – 410 لفافات سلك كهرباء – 75 لفة سلك دش - 70 لفة سلك تليفون – 75 لوحة معدنية – 70 لفة سلك تليفون»، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

ضبط صاحب مخزن أسلاك كهرباء بدون ترخيص

جاء ذلك بحوزة «صاحب مخزن أسلاك كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة» بدون ترخيص، وحيازته كميات من الأدوات الكهربائية بدون بيانات تفيد بلد المنشأ ومجهولة المصدر، مستخدما علامة تجارية مملوكة للغير للتحايل على المستهلكين؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار مباشرة التحقيقات.