انطلاق عرض فيلم حامل اللقب في دور السينما.. دراما اجتماعية كوميدية

تشهد دور العرض السينمائية المختلفة، اليوم الأربعاء، انطلاق عرض فيلم حامل اللقب، الذي يؤدي بطولته ويشارك في تأليف أحداثه الفنان هشام ماجد، بالتزامن مع احتفال صناع العمل بالعرض الخاص للفيلم مساء اليوم، أيضا، في إحدى سينمات التجمع في مدينة القاهرة الجديدة.

أبطال فيلم حامل اللقب

فيلم حامل اللقب، تأليف إيهاب بليبل وهشام ماجد، ومن إخراج هشام فتحي، ويشارك في بطولة العمل، كل من: دينا الشربيني وأحمد فتحي ومحمد سلام وليلى عز العرب ومحمد كيلاني ودنيا ماهر، وغيرهم من الفنانين.

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول هشام ماجد الذي يقوم بدور لاعب كرة قدم، وتجسد «دينا» دور زوجته، وهي طبيبة أمراض نساء، ويحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية، بمشاركة باقي أبطال العمل، كما يسلط الفيلم الضوء على بعض المشكلات الزوجية بشكل كوميدي خفيف.

هشام ماجد: بدأنا التجهيز منذ 2019

قال هشام ماجد، أثناء حلوله ضيفا على برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي أمس الثلاثاء، إنه بدأ العمل على فيلم حامل اللقب، منذ عام 2019، لكن تسببت جائحة كورونا في تأجيله، مشيرًا إلى أن هذا العمل أخذ منه وقت ومجهود كبير، كاشفا أنه في البداية لم يكن يرغب في كتابة الفيلم، لكن بعد الاستعانة بعدد من المؤلفين، اضطر إلى المشاركة في تأليفه.

وبالتزامن مع عرض الفيلوم، تستعد السينمات اليوم، أيضًا لعرض فيلما آخر باسم «11.11»، بطولة الفنان إياد نصار، وغادة عادل ومحمد الشرنوبي وهند عبد الحليم، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين، فضلا عن عدد من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنانة إنجي المقدم، وهو من تأليف وإخراج كريم أبو زيد.