أبطال فيلم «حامل اللقب» عن مباراة مصر والكاميرون: لاعيبتنا رجالة

توقَّع الفنان هشام ماجد فوز المنتخب الوطني على نظيره الكاميروني في مباراة الخميس المقبل بنتيجة 1 مقابل صفر للكاميرون، قائلا: «كنا خايفين الأول لكن لاعبي المنتخب أثبتوا لنا أنهم رجالة وقد المواقف الصعبة دي».

هشام ماجد: اللاعيبة أثبتوا أنهم رجالة

وأضاف «ماجد»، في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديد، «المنتخب أثبت لنا أنهم دائماً رجال في المباريات الصعبة».

أما الفنان محمد سلام فقال إنه لا يتوقع نتيجة المباراة مسبقا، قائلاً: «مش عاوزين نتنبأ بنتيجة المباراة قبلها لأننا كل ما بنتنبأ بنتيجة المنتخب بيخذل توقعاتنا وبيعمل الأحسن».

وتابع «سلام»، خلال اللقاء ذاته، «الصراحة كنا متوقعين نخرج من بدري بس منتخبنا صامد رغم الإصابات الكتيرة».

المخرج هشام فتحي: عاوزين صلاح ينزل بعد نصف ساعة

وقال المخرج هشام فتحي إنه يتمنى نزول محمد صلاح بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة، موضحا أنه في ضوء استشعار تحفز الجانب الكاميروني قبل المباراة فيفضل نزول صلاح بعد مرور نصف ساعة.

وأوضح: «صلاح بينزل يظبط بيجب جون ووراه التاني، وبالتالي الغضب والعنف هيكون زايد من أول المباراة وبالتالي نستنى شوية نشوف الدنيا رايحة فين»، ومازحه الفنان هشام ماجد قائلاً: «كده مش رؤية فنية إنت خايف على صلاح ؟».

فيلم هو «حامل اللقب» الذي يبدأ عرضه بداية من الغد، وسيقام له هو الآخر عرض خاص في أحد السينمات بحضور أبطاله، كما أنه سيكون متاح بالسينمات للجمهور في نفس وقت العرض الخاص.

الفيلم يشارك في بطولته عدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، دنيا ماهر، ليلى عز العرب، مع ضيوف الشرف محمد ثروت، محمد كيلاني وعماد رشاد، من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.