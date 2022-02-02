قبل عرضه.. معلومات عن فيلم حامل اللقب لـ هشام ماجد

يستعد صناع فيلم حامل اللقب بطولة الثنائي هشام ماجد ودينا الشربيني لاحتفال بالعرض الخاص للفيلم بحضور أبطال العمل تزامنا مع موعد عرضه في دور العرض وذلك مساء غد الأربعاء الموافق 2 فبراير في أحد سينمات منطقة الزمالك.

معلومات عن فيلم حامل اللقب

وسيشهد العرض الخاص حضور جميع أبطال العمل وعلى رأسهم هشام ماجد ودينا الشربيني، بالإضافة إلى حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وقبل طرح الفيلم في السينمات نستعرض لكم أهم المعلومات عنه.

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين ومنهم هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي وليلى عز العرب ومحمد كيلاني ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وهشام ماجد وإخراج هشام فتحي.

تفاصيل فيلم حامل اللقب

وتدور فكرة فيلم حامل اللقب حول شخصية الفنان هشام ماجد، حيث يجسد شخصية لاعب كرة قدم ومتزوج من الفنانة دينا الشربيني وتحدث بينهم كثير من المشاكل الزوجية خلال الأحداث في إطار من الكوميديا ويكتشف خلال الأحداث حمله.

كما تعود فكرة اسم الفيلم حامل اللقب إلى الفنان هشام ماجد وهو الذي سيكون حامل اللقب، ويجسد بجانبه الفنان أحمد فتحي شخصية لاعب كرة قدم، أما الفنانة دينا الشربيني فتجسد شخصية طبيبة أمراض نسا.

يذكر أن دور العرض شهدت خلال هذه الفترة طرح عدد كبير من الأفلام السينمائية ومنها فيلم 11.11 لـ إياد نصار وغادة عادل، والمقرر طرحه في نفس يوم حامل اللقب الموافق 2 فبراير.

وهناك أيضا فيلم لعبة شيطان لباسم سمرة والذي تم طرحه يوم 26 يناير وفي نفس اليوم أيضا طرح فيلم تماسيح النيل لمصطفي خاطر وحمدى الميرغني.