مخرج فيلم «حامل اللقب» عن مباراة مصر والكاميرون: هيبقى فيها عنف زيادة

قال هشام فتحي، مخرج فيلم «حامل اللقب»، إنه متفائل بما يقدمه أبطال منتخب مصر في الأمم الأفريقية الحالية، مقترحا نزول اللاعب العالمي محمد صلاح لمباراة الكاميرون المقبلة بعد نصف ساعة من بداية المباراة، «حاسس أن الكاميرون هيكونوا نازلين متحفزين خصوصا أن صلاح هو اللي بيحل الأمور في الماتش، والعنف هيكون زايد أوي من أول لحظة، لحد ما نمتص الغضب، وأنا متفائل واللاعبين أثبتوا أنهم رجالة».

فتحي: «درفتات الاسكريبت الخاصة بالفيلم كنا بنرقمها بكورونا»

وأضاف «فتحي»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن فكرة فيلمه الجديد «حامل اللقب» كان سببها صديق لهم يدعى «كيرو»، ثم تحدث مع الفنان هشام ماجد عن قصة الفيلم منذ عام 2019، «درفتات الاسكريبت الخاصة بالفيلم كنا بنرقمها بكورونا ثم الرقم، وعملنا أكثر من 13 درافت».

وأوضح أن قصة الفيلم تدور حول لاعب كرة مشهور وطبيبة مشهورة تزوجا، ومن ثم دار بينهم تفاصيل العمل الفني، «الحدوتة أن أزاي العلاقة دي هتكمل بجزء من التضحية بين الطرفين لأن كل واحد منهم عنده طموح، واحده عندها طموح الأمومة والتاني عنده طموح أنه يجيب فلوس».

وأكد أن فكرة الفيلم قد طرحت قبل ذلك في السينما المصرية عهد الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وأيضا الفنان محمود عبدالعزيز، وفي 5 أفلام أجنبية أخرى، بينما ما عمل عليه صناع الفيلم الجديد هو صنع موضوع وقصة حقيقية لا تنتهي بعد بداية الفيلم بـ10 دقائق فقط، «لو الموضوع كان وقف عند قصة الحمل كان الفيلم هيخلص في 10 دقائق، ولكن الفيلم كان بيتطور طول الوقت».

وتابع: «هشام ماجد أكتر حاجة بتميزه ككاتب وممثل أنه ملتزم جدا لأبعد الحدود في مواعيده وكتاباته ومذاكرته، ودايما بحس أن اللي جاي من هندسة بيكون عندهم فكرة السعي، وكان عندنا مواعيد ثابتة أسبوعيا وكنا بنتقابل كل أسبوع على مدار عام كامل، وده خلي عندي شغف أكبر كمخرج أني أتمم العمل الفني».