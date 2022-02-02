محمد سلام: دوري في «حامل اللقب» مدير أعمال لاعب لا يفقه شيئا في الكرة

كشف الفنان محمد سلام كواليس دوره في فيلم «حامل اللقب»، قائلا إن شخصيته الكوميدية في الفيلم تعكس أنه لا يفهم في كرة القدم لكنه في ذات الوقت يعمل مدير أعمال للاعب كرة، وهو الفنان هشام ماجد في الفيلم، وذلك خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

هشام ماجد: اضطريت لكتابة الفيلم رغم عدم رغبتي

من جانبه قال الفنان هشام ماجد، خلال لقاء بنفس البرنامج، إن فيلم «حامل اللقب» جرى العمل عليه منذ عام 2019 لكن جائحة كورونا أخرت خروجه للنور، لافتا إلى أنه لم يكن يرغب في أن يقوم بكتابة العمل لكنه اضطر إلى ذلك بعد الاستعانة بعدد من المؤلفين الذي أخذوا القصة في منحى آخر بخلاف ما كانوا يرغبون في إظهاره.

وأفاد «ماجد» أنه في النهاية اضطر لمشاركة إيهاب بليبيل في كتابة الفيلم، قائلاً: «أخد كتير من الوقت والمجهود خاصة أني بشتغل في حاجات وأعمال أخرى»، موضحاً أنه في السابق كان منشغلاً بكتابة الأعمال لكن الآن بات هدفه وتركيزه الأول هو التمثيل وليس الكتابة.

وكشف المخرج هشام فتحي أن فكرة فيلم «حامل اللقب» جاءت من أحد الأصدقاء، قائلا: «في وقت كورونا اشتغلنا عليه، وتغير تمامًا، وهو قصة لاعب كرة مشهور ودكتورة مشهورة ومتجوزين والموضوع إزاي يكملوا علاقتهم ويضحوا».

هل الفيلم يشابه «سيداتي آنساتي»؟

وردا على فكرة تكرار الفيلم من نموذج فيلم قام به محمود عبد العزيز«سيداتي آنساتي»، قال إن فكرة الفيلم موجودة في عدة أفلام حول العالم لكنهم طيلة فترة الإعداد حرصوا على البحث عن إخراج العمل في شكل عمل حقيقي، وهو ما يختلف عن الأعمال السابقة التي تناولت ذات الأمر بإظهار الرجل «حامل» كعنصر مفاجئة.

وواصل: «مش معتمدين على فكرة أن الفيلم فكرته تقف عند حمل الرجل كانت الأحداث ستنتهي في غضون عشر دقائق من احداث الفيلم».