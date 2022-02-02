توقعات بهبوط الذهب منتصف 2022: عوائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز الأسباب

تشير الكثير من التوقعات إلى أنَّه من الممكن أن يحقق الذهب أكبر خسارة له خلال منتصف العام الحالي 2022، إذ يأتي أكبر اختبار للمعدن الأصفر في منتصف عام 2022 عندما يبدأ التضخم في الاستقرار وتمتص الأسواق أسعار فائدة أعلى.

وقالت مذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة «DailyFX» لأبحاث السوق أنَّه بعد الارتفاع السريع الذي شهدته أسعار الذهب والتي وصلت فيه سعر الأوقية إلى أكثر من 1850 دولارًا، من المحتمل أن يفقد الذهب قوته ويحقق خسائر مرتفعه، خاصة مع تحرك في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبينت المذكرة أنَّه ليس هناك ثقة كاملة في ارتفاع أسعار الذهب، إذ تظل مصدر قلق كبير، خاصة أنَّ عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدأت بالتحرك لأعلى بشكل ملحوظ في بداية عام 2022، إذ إنه من المعروف أن أسعار الذهب تتجه للانخفاض عندما ترتفع العوائد.

توقعات ببلوغ ثمن أوقية الذهب 1800 دولار

ولفتت المذكرة إلى أنَّه من المتوقع أن تنتهي أسعار الذهب العام الحالي عند 1800 دولار للأوقية، خاصة مع تشديد السياسة النقدية وعدم توقع إنفاق مالي كبير لبقية العام، تبدو توقعات الذهب محايدة للغاية.

وأوضحت المذكرة أنَّ البيئة الحالية تشجع المستثمرين على بيع الذهب أثناء الارتفاعات، خاصة إذا نجح الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم المرتفع منذ أربعة عقود، إذ أنَّه من المتوقع أن التضخم سيتوازن بحلول نهاية العام حيث يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 4 مرات في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر.

وتشير المذكر إلى أنَّه مع زيادة أعداد الملقحين ضد فيروس كورونا وانتشار سلالات أقل حدة، تنخفض جاذبية الذهب كتحوط من التضخم على المدى الطويل، إذ لم يعد المستثمرون يبحثون عن ملاذات آمنة ويختارون الأصول مع التعرض لظروف النمو العالمي.

الأزمات السياسية بين الدول تؤثر على الأسعار العالمية للذهب

ولفتت المذكرة، أنَّه هناك توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية إذا تصاعدت الأزمة الروسية الأوكرانية أو الصين وتايوان، كما يمكن أنَّ تؤدي إلى ارتفاع آخر في الذهب، خاصة وإذا تحولت التهديدات الكلامية إلى تهديدات فعلية وقيام حرب بين البلاد، وهو ما يمكن أن يرفع الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة.

وتناثر أسعار الذهب في مصر بشكل كبير بالسوق العالمي، خاصة أنَّ الذهب له بورصة عالمية يتم الرجوع إليها في جميع الدول، وهو ما يحدث في مصر، إذ يجرى حساب الجرام وفق الأسعار العالمية الذهب كل دقيقة، وإذا انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال العام الحالي، ستنخفض أسعار الجرام في مصر مما يزيد من فرص الشراء في ذلك الوقت.