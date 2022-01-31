أوقية الذهب تخسر 25 دولارا خلال شهر يناير 2022.. انخفاض الطلب السبب

خسرت أوقية الذهب خلال أول شهر من 2022 نحو 25 دولاراً، حيث سجل سعر أوقية الذهب في أول العام مبلغ 1816 دولار، قبل أن يتراجع السعر وصولاً إلى 1791 دولاراً في تعاملات اليوم الإثنين 31 يناير 2022، ليصبح بذلك فارق السعرين 25 دولاراً.

وطالعت «الوطن» تطور الأسعار التاريخي، وقارنت بين سعري الأوقية أول وآخر يناير الجاري للتوصل إلى فارق السعرين، ومعرفة ما إذا كان المعدن النفيس قد سجل أرباحاً أم خسارة خلال أول شهور 2022.

الذهب يعتبر الاستثمار الإكثار أمانا

ومن جانبه قال مجلس الذهب العالمي «WGC» في بيانات سابقة، إنه بالرغم من أن الذهب يعتبر من أكثر الطرق الاستثمارية أمانا وتحقيقا للمكاسب في وقت قصير إلا أن المعدن الأصفر واصل تراجعاته السعرية منذ نهاية نوفمبر الماضي، وتناثر أسعار الذهب بشكل كبير بنهاية كل عام والذي يتم العمل في على تقليل الماليات والاقتصاد في العديد من الدول.

وتابع، وكذلك يتأثر بشكل واضح بقرارات واجتماعات البنك الفيدرالي، حيث إنه إذا قرر رفع أسعار الفائدة فهذا يرفع من سعر وقيمة الدولار ويصبح الأكثر جاذبية للاستثمار والشراء عن الذهب، لذلك تنخفض مبيعات الذهب وجاذبيته للاستثمار.

وأضاف أن هذا هو ما حدث مؤخرا حيث دفعت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية بالدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر، مما جعل السبائك أقل جاذبية للمشترين والمستثمرين في الخارج ما جعله يهبط بشكل كبير نظرا لانخفاض الطلب عليه خلال هذه الفترة.

توقعات بزيادة الطلب على المجوهرات العام الحالي

وأشار إلى أنه يتوقع أن يزداد الطلب على المجوهرات والسبائك الصغيرة والعملات المعدنية في عام 2022، مما قد يحد من تراجع أسعار السبائك.

ولفت إلى أنه بالرغم من الانخفاضات التي تحدث بأسعار الذهب عالميا إلا أنه ما زال يعد الاستثمار الأمن الأفضل من غيره لدى الكثير من الأشخاص خاصة وأنه مهما انخفضت أسعاره يرتفع دوما مرة أخرى ليحقق مكاسب مرتفعة، خاصة وأنه سلعة سهلة البيع والشراء وتسهل بها عملية التجارة على عكس الشهادات البنكية والعقارات التي يكون من الصعب التصرف بها في وقت قليل ولكنها تحتاج إلى أوقات محددة وطويلة.

ويفضل الكثير من المستثمرين الاستثمار في الذهب بالرغم من عدم استقرار أسعاره دوما إلى أن عدم الاستقرار يعطي فرصة أكبر وأفضل لتحقيق مكاسب أكبر وأسرع لتحقيق الأرباح الخاطفة والسريعة، وهو ما يجعل الذهب وجهة العديد من الراغبين في استثمار أموالهم، خاصة وأنه يمكن تحقيق أرباح هائلة منه.