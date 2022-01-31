تجار الذهب يتوقعون سعر المعدن النفيس اليوم.. استمرار التراجع

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الإثنين، وسط ترقب سعر جديد للمعدن النفيس، مساء اليوم، إثر تراجع خلال الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيهًا في السوق المحلية تزامنًا مع تراجع سعر الأوقية لتباع بـ 1.788.69 دولار.

وواصلت أسعار الذهب استقرارها في السوق المحلية، ليباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 902 جنيهًا، وسجل عيار 21 سعر 789 جنيهًا فيما سجّل عيار 18 نحو 676 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب سعر 6 آلاف و312 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت أسعار المعدن النفيس اليوم استقرارًا سعريًا، ووصل سعر الأوقية إلى 1.788.69 دولار، وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر57.49 دولار، و سجل عيار 22 نحو 52.70 دولار، وعيار 21 سعر 50.30 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.11 دولار.

توقعات باستمرار الهبوط

وتوقع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات سابقا بالغرف التجارية، أن يواصل الذهب هبوطه فى بداية التعاملات اليومية وأن يكون التراجع في أسعار الذهب هو «سيد الموقف»، مدعوما بقرارات الفيدرالي الأمريكي التي تدعم الدولار أمام الذهب، حيث أنّ العلاقة بينهما عكسية، فكلما تراجع الدولار صعد الذهب والعكس صحيح.

وأضاف «نجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك حالة من الترقب لدى المستثمرين في الذهب وخاصة السبائك، لافتا إلى أن التذبذب السعري الذي يعاني منه المعدن النفيس يتسبب في إرجاء عمليات بيعية لدى كثير من المستثمرين وأشار إلى أن هناك عوامل متعددة تفقد الذهب جاذبيته خلال تلك الفترة وخاصة بعد اتجاه البنوك إلى رفع سعر الفائدة، ونصح «نجيب»، المواطنين الراغبين في الشراء بالتمهل لحين التأكد من استقرار سوق الذهب.