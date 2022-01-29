«التموين»: نعد تشريعا يقنن دمغ الذهب بالليزر.. و«باركود» لكل قطعة

كشف اللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين لشؤون مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن دمغ الذهب القديم المملوك للمواطنين بالليزر يتطلب تشريعا أو قرارات وزارية تحدد وتقنن ذلك، أسوة بما يتم في عملية انتاج الذهب الجديد والذي يتم دمغه بالليزر.

إجراء تجريبي لدمغ الذهب بالليزر

وأوضح مستشار وزير التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما تقوم به مصلحة دمغ المصوغات والموازين حاليا هو إجراء تجريبي لعملية دمغ الذهب بالليزر، من خلال اعتماد أحدث الأجهزة التكنولوجيا المستخدمة في الخارج في دمغ الذهب، من أجل مواكبة التكنولوجيا في هذه الصناعة، مشيرا إلى أنه يتم دمغ يوميا ما يقرب من 5 آلاف قطعة مشغولة ذهبية بنظام الليزر الجديد حتى انتهاء مراحل التجريب.

محددات دمغ الذهب القديم بالليزر

وأكد مستشار الوزير، أن التشريع من المفترض أن يشمل محددات دمغ المواطنين للذهب الذي يمتلكونه بنظام الليزر الجديد حال رغبتهم في ذلك، موضحا أن دمغ الذهب القديم بالليزر ليس إجباريا، وقال «دمغة الليزر الجديدة لن تلغي أو تقلل من قيمة الذهب القديم المدموغ بالقلم والمطرقة».

ونوه اللواء عبد الله منتصر، بأن المرحلة التجريبية لدمغ الذهب بالليزر من المقرر لها أن تنتهي خلال عام، إذ يبدأ الدمغ التنفيذي للذهب بالنظام الجديد، موضحا أن كل قطعة ذهبية ظبقا لنظام الليزر يكون لها «باركود» خاص بها لا يتكرر رقمه مع قطعة أخرى.

«باركود» غير مكرر لكل قطعة ذهب

وأشار مستشار وزير التموين، إلى أن نظام الباركود للذهب يعد شهادة ميلاد لكل قطعة ذهب سواء كانت مشغلات ذهبية أو سبائك، مؤكدا أن نظام دمغ الذهب بالليزر يمنع الغش في صناعة الذهب، وكذلك سرقته، بسبب أن الباركود يحتوى على اسم المستهلك واسم المشتري ما يمنع أن يقوم شخص آخر ببيعه حال سرقته.