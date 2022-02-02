إجازة نصف العام.. أماكن عامة وحدائق ومولات يمكنك زيارتها خلال العطلة

أيام قليلة وتبدأ إجازة نصف العام، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، في بيان لها، أنّ إجازة نصف العام تبدأ في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022.

وتحرص الأسر على الاستمتاع بالإجازة وزيارة بعض الأماكن المحببة لهم أو السفر لأي مدينة، لإدخال البهجة والسعادة على قلوب أبنائهم بعد أشهر من الدراسة والامتحانات.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فيما يلي، أبرز أماكن الخروج والتننزه في إجازة نصف العام.

أفكار للخروج وقضاء الوقت في إجازة نصف العام

تفضل بعض العائلات والأسر السفر في الإجازات، فهناك من يفضل زيارة الأقصر وأسوان نظرا لما يغلب عليهما من طقس دافئ خلال فصل الشتاء، ومن أجل الاستمتاع بأجواء مختلفة وزيارة المعابد والاطلاع على الحضارة المصرية الفرعونية.

وبعيدا عن السفر الذي لا يفضله البعض خاصة في ظل هذه أجواء الصقيع وانتشار المتحور الجديد أوميكرون، هناك من بفضل زيارة الأماكن المختلفة داخل القاهرة فقط، فيذهبون إلى المولات التجارية التي تضم العديد من المحال التجارية والكافيهات والمطاعم فيمكنك قضاء أوقات مميزة بها مع الأهل وتناول الطعام، وممارسة ألعاب ترفيهية.

أفلام في السينمات

وهناك من يفضل أجواء السينما، التي توجد بها العديد من الأفلام في تلك الفترة أبرزها «الجريمة، الكاهن، قمر 14، ومن أجل زيكو، وسبايدر مان، أبو صدام، مربع برمودة».

الحدائق العامة من أهم الأماكن المفضلة بالنسبة للأسر والعائلات، حيث تضم ألعابا للأطفال مثل حديقة الأزهر، ويوجد أماكن للجلوس كما يمكن لسيدة المنزل إعداد طعام والجلوس لتناوله مع أفراد الأسرة.

برج القاهرة، من أهم معالم القاهرة التي يقصدها المواطنون وتعد ملاذا للكثيرين لقضاء أوقاتا مختلفة ومشاهدة معالم القاهرة من أعلى منطقة.