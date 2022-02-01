عاجل.. أول تعليق من وزير التعليم على تغيير إجازة نصف العام الدراسي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير موعد انتهاء إجازة نصف العام وترحيله إلى يوم 26 فبراير الجاري أي مد أسبوع إضافي.

وقال «شوقي»: «لم يتم تغيير أي شيء»، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة حريصة على الاستعداد الجيد للفصل الدراسي الثاني طبقاً لمواعيده المعلنة كما هي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الفصل الدراسي الثاني 2022 يبدأ اعتبارا من السبت 19 فبراير الجاري، ويستمر حتى الخميس 9 يونيو في نفس العام، وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، وأبرزها استمرار تعقيم المدارس بشكل يومي وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.