إقبال من المصريين على السفر لشرم الشيخ والغردقة في إجازة نصف العام

قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن شركات السياحة والفنادق المصرية، قدمت عروضا سعرية مخفضة لجذب المواطنين لزيارتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي، لا سيما في ظل انخفاض الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم خلال شهرى يناير وفبراير.

الأسعار متوافقة مع الحد الأدنى للخدمة

وأوضح لـ«الوطن» أن الأسعار التي قدمتها الفنادق والشركات، جاءت متوافقة مع الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالفنادق المصرية، والمحددة بـ40 دولارا فى اليوم، أو ما يعادلها بالجنيه المصرى بالنسبة للإقامة بغرفة بفندق فئة 5 نجوم ، و28 دولارا فى اليوم للإقامة بغرفة بفندق 4 نجوم، لافتا إلى أنه لا يوجد حد أدنى لسعر الإقامة بالفنادق فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة، زيادة مطردة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر، لا سيما مع التراجع المنتظر في نسب إصابات كورونا.

توقعات بارتفاع أعداد السياح خلال 2022

وتوقع رئيس لجنة السياحة الالكترونية بغرفة شركات السياحة، أن تكون الحركة السياحية الوافدة لمصر هذا العام، أعلى من نظيرتها العام الماضي، خاصة مع بدء العديد من الدول الأوربية في العودة للحياة الطبيعية لما قبل جائحة كورونا.

وتابع: «بريطانيا أحد الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر ألغت كل الإجراءات الاستثنائية التي كانت مطبقة خلال العامين الماضيين، وقللت من قيود السفر منها وإليها، وهو ما سيصب بشكل إيجابى في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من بريطانيا».