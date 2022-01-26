موعد إجازة نصف العام 2022.. التعليم تنفي شائعة متداولة

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب في جميع المراحل التعليمية، عن موعد إجازة نصف العام 2022، في ظل زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، بسبب تفشي متحوّر أوميكرون سريع الانتشار، بالإضافة إلى الموجات السيئة التي تشهدها الأحوال الجوية.

موعد إجازة نصف العام 2022

تبدأ إجازة نصف العام 2022، لجميع المراحل التعليمية، يوم السبت 5 فبراير المقبل، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، المعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل.

وذكرت الوزارة، أنه طبقا للخريطة الزمنية المحددة للدراسة، يكون يوم 4 فبراير المقبل، آخر أيام الفصل الدراسي الأول، لافتة إلى أنه من المقرر انطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم 19 فبراير المقبل.

التعليم تنفي مد الإجازة

أكدت وزارة التعليم، أنه لا صحة لما يتردد عن مد إجازة نصف العام 2022، بسبب زيادة عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، الناتجة عن الانتشار السريع لمتحوّر أوميكرون، أو سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن الفصل الدراسي الثاني في موعده، ولا نية للتأجيل.

97 يوما دراسة في الفصل الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد الدراسة والامتحانات في الفصل الدراسي الثاني، وفقا لخطة عام 2021-2022، كالتالي:

- السبت 19 فبراير المقبل، يبدأ الفصل الدراسي الثاني، حتى الخميس 9 يونيو المقبل.

- مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يومًا، للفصل الدراسي الأول.

- 97 يوماً مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني، بما يعادل 32 أسبوعًا.

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل في الفصل الدراس الثاني والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو المقبل.

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو المقبل.

- السبت 11 يونيو المقبل، تعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- السبت 21 مايو المقبل، الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- السبت 11 يونيو المقبل، تعقد الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.