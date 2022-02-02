دينا تتعافى من متحور «أوميكرون»: نتيجة المسحة سلبية

أعلنت الفنانة دينا تعافيها من إصابتها بمتحور «أوميكرون»، اليوم الأربعاء، بعد خضوعها للمسحة الثانية التي جاءت نتيجتها سلبية.

دينا: عانيت من الوحدة أثناء فترة العزل المنزلي

وقالت دينا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنَّها عانت من الوحدة أثناء فترة العزل، خاصة أنَّها عزلت نفسها بعيدًا عن والدتها المقيمة معها بالمنزل نفسه، مضيفة أنَّها دعت الله أن يمّن عليها بالشفاء لارتباطها بتصوير باقي دورها في مسلسل «نقل عام» المعروض حالياً بإحدى القنوات الفضائية.

وفي السياق ذاته، أكدت دينا أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل «نقل عام» أثلجت صدرها وقت إصابتها بمتحوّر «أوميكرون»، لاسيما أنها لم تدخر جهداً في هذه الشخصية المختلفة تماماً عن سابق أدوارها في الدراما التليفزيونية.

ولم تخف دينا سعادتها بالتعاون مع الفنان الكبير محمود حميدة الذي وصفته بالرائع علي المستوي الفني والشخصي، إذ أنَّها شعرت بسعادة بالغة منذ أن علمت بأن أغلب مشاهدها تجمعها مع حميدة بحكم تجسيدها لدور زوجته بحسب الأحداث.

أبطال مسلسل «نقل عام»

ويشارك في بطولة مسلسل «نقل عام» سوسن بدر، وريم البارودي، وسميحة أيوب، ومريهان حسين، ومحسن محيي الدين، ومحمد محمود عبدالعزيز، ونهلة سلامة، وعابد عناني، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ونور خالد النبوي وكوكبة من النجوم، من تأليف ورشة تجمع مجموعة من الكتاب، وإخراج عادل أديب.

وفي سياق مختلف، شاركت دينا كضيفة شرف في فيلم «مربع برمودا» المعروض حالياً بدور العرض السينمائي، حيث أنها لم تتردد في المشاركة فيه بعد إعجابها بالدور رغم صغر مساحته، ويقوم ببطولته كل من مصطفي خاطر، عمرو عبد الجليل، روجينا، هنا شيحة، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهي رأفت ومجموعة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.