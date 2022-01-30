6 نجوم أصيبوا بفيروس كورونا للمرة الثانية.. آخرهم دينا

قائمة طويلة من الفنانين يعانون حاليا من الإصابة بفيروس كورونا للمرة الثانية، شملت القائمة الفنانة ياسمين عبدالعزيز ويسرا وأحمد مكي، وكان آخرهم الفنانة دينا، وفي هذا التقرير نستعرض النجوم الذين أصيبوا بالفيروس المستجد أكثر من مرة، وكان آخرهم الفنانة دينا.

ياسمين عبدالعزيز

أصيبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا بعد إجرائها لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية.

وقال مصدر مقرب من ياسمين لـ«الوطن»، إنها تعاني من أعراض بسيطة وحالتها مستقرة، مضيفة أنها ملتزمة حاليا بالعزل المنزلي لحين تعافيها.

كانت ياسمين عبدالعزيز أصيبت بفيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسلها الأخير «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

يسرا

قالت الفنانة يسرا، إنّها تخضع للعزل المنزل وتتلقى بروتوكول علاج كورونا، بعد إصابتها بالفيروس المستجد للمرة الثانية.

وأضافت يسرا لـ«الوطن»: «الحمد لله على كل حال، أُصبت بالفعل بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، وأخضع لبروتوكول العلاج داخل المنزل والأعراض إلى حد ما بسيطة، وأتمنى من الجميع الدعاء لي بالشفاء».

دينا

أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «أنا إيجابي كورونا للمرة الثانية.. دعواتكم».

يذكر أن دينا أصيبت بفيروس كورونا للمرة الأولى في فبراير الماضي، واستمرت في فترة طويلة للعلاج قاربت الشهر.

هنا الزاهد

أعلنت الفنانة هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان أحمد فهمي؛ وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكشفت هنا الزاهد أنها تعافت من الفيروس في المرة الأولى بعد مرور 10 أيام من إصابتها.

نجلاء بدر

أعلنت الفنانة نجلاء بدر، إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، وذلك عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت نجلاء: «أنا جالي كورونا أوميكرون عشان قابلت الناس اللي عندها دور البرد العادي اللي ماشي في البلد اليومين دول».

أحمد مكي

أكدت الفنانة ليلى عز العرب، إصابة الفنان أحمد مكي، بفيروس كورونا، وتوقف تصوير مسلسل «الكبير أوي»، الذي من المقرر عرضه بالسابق الرمضاني لعام 2022، فضلا عن إصابة الفنان هشام إسماعيل.

وفي فبراير الماضي أعلن «مكي» إصابته بفيروس كورونا للمرة الأولى خلال تصويره مسلسل «الاختيار 2»، الذي عرض في رمضان الماضي.