دينا تعلن إصابتها بفيروس كورونا: «إيجابي للمرة الثانية»

أعلنت الفنانة الاستعراضية دينا إصابتها بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، قائلة: «أنا إيجابي كورونا للمرة الثانية.. دعواتكم».

وأضافت: «إلهي اذهب البأس ربّ الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقما، اذهب البأس ربّ الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين».

دينا تقلع عن التدخين بسبب كورونا

وأصيبت دينا بفيروس كورونا للمرة الأولى في شهر فبراير الماضي، بعد إصابتها بارتفاع كبير في درجة الحرارة، ما دفعها لإجراء الفحوصات الطبية التي أكدت إصابتها، واستمرت في فترة طويلة للعلاج قاربت الشهر، وهي الفترة التي وصفتها بـ«الصعبة»، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام».

وقالت دينا في الفيديو: «أنا كنت بين 4 حيطان.. كنت بتكلم مع الحيطان، اتعلمت جدًا من التجربة دي، إنك تمشي في الشارع وتشوف النور بليل، وتشوف صحابك وأهلك كل دي نعم، الواحد ماكنش حاسس بيها».

وقررت دينا بعد تعافيها الإقلاع عن التدخين نهائيا، وفقا لتصريحات لـ«الوطن»، باعتبار أن التدخين أدى إلى ترسيبات على صدرها، مؤكدة أنّ الفريق الطبي المُعالج أكد أن تلك الترسيبات نتيجة الشراهة في التدخين.

فيروس كورونا يهاجم الوسط الفني بشراسة

وتنضم دينا إلى قائمة طويلة من الفنانين الذين يعانون من الإصابة بالفيروس التاجي في الفترة الحالية، من بينهم الفنان الكبير جلال الشرقاوي المتواجد في العناية المركزة بسبب إصابته بكورونا، وأوضحت ابنته عبير في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن حالته مستقرة ولكنها لا تشهد تحسنا كبيرا، بينما مازالت الفنانة يسرا تخضع للعزل المنزلي بسبب إصابتها بالفيروس التاجي، إضافة إلى منة شلبي التي أعلنت إصابتها في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة: «بس كنت محتاجة أكتبها بإيدي، أنا اتكرونت»، وهو ما أدى إلى تأجيل تصوير مسلسلها «بطلوع الروح».