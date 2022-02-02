اعرف القنوات الناقلة لـ مشاهدة مباراة السنغال اليوم.. تنطلق 9 مساء

ساعات قليلة وتنطلق مباراة مهمة تجمع منتخبي السنغال وبوركينا فاسو، والتي ينتظرها قطاع كبير من مشجعي الكرة في مصر، حيث يلتقي الفائز من مباراة اليوم، الفائز من مباراة الغد بين مصر والكاميرون، للمنافسة على المركزين الأول والثاني في بطولة الأمم الأفريقية 2022، بينما يلتقي الخاسرين في المباراتين، لحسم المركزين الثالث والرابع.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» فيما يلي، موعد مباراة السنغال اليوم وبوركينا فاسو، والقنوات الناقلة للمباراة التي ينتظرها العديد من مشجعين كرة القدم الأفريقية، كما يلي:

موعد مباراة السنغال اليوم

وينطلق لقاء السنغال وبوركينا فاسو اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والتاسعة بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب «أحمدو أهيدجو» في العاصمة الكاميرونية ياوندي مباراة السنغال وبوركينا فاسو، التي يديرها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبوركينا فاسو

وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية بث مباراة السنغال اليوم عبر شاشاتها، كما تذيع العديد من المباريات منذ بداية البطولة هذا العام.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD

التردد: 11680

معدل ترميز 27500 أفقي.

ساديو ماني يقود منتخب السنغال

ويقود منتخب السنغال اليوم النجم ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على أمل تحقيق الفوز وحصد بطولة أفريقيا هذا العام وتعويض الخسارة في النهائي العام الماضي، وفي المقابل يقود منتخب مصر غدا النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على أمل تحقيق الفوز والصعود بالمنتخب إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا وتحقيق الفوز لاستعادة اللقب الغائب عن الفراعنة منذ عدة أعوام، والمساهمة في رجوع هيبة المنتخب المصري الذي حقق البطولة لعدة أعوام متتالية بقيادة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق، وكتبية من اللاعبين أمثال أحمد حسن، ومحمد زيدان، وأبو تريكة، ومحمد شوقي، وحارس المرمي الدولي السابق عصام الحضري.