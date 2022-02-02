القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في أمم أفريقيا 2022

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين مصر والكاميرون والمقرر أن تقام في التاسعة مساء غد الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أفريقيا 2022، والتي تُقام في ياوندي حتى اليوم السادس من شهر فبراير الجاري وبدأ المهتمون في البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

وجرى الإعلان رسميًا من قِبل التليفزيون الجزائري عبر «الوطن» عن بث مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا عبر القناة الجزائرية الأولى، المقررة إقامتها على ملعب الأولمبي الرئيسي لدولة الكاميرون، وهو الملعب نفسه الذي يستضيف المباراة النهائية بشكل رسمي بعد رفع الحظر عنه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

تردد القناة الجزائرية الأولى

وتبث القناة الجزائرية على النايل سات على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000، وتحمل القناة اسم Programme NationalHD.

وتذاع مباراة مصر والكاميرون أيضًا عبر عدد من القنوات المفتوحة عبر الأقمار الصناعية المختلفة وهم:

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

ومن المقرر أنَّ يقود المباراة تحكيميًا كلًا من: الجامبي بكاري جاساما، ومساعد أول الأنجولي جيرسون دوس سانتوس، أما المساعد الثاني الموزمبيقي أرسينيو شادريك، وسليمان أمل الدين من جزر القمر حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو «VAR» التونسي هيثم قيراط، ويعاونه الجزائري لحلو بن إبراهيم كمساعد أول، فيما سيكون المساعد الثاني في تقنية «VAR» هو التونسي خليل حساني.