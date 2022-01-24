تردد قناة النبأ الليبية الجديد لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا مجانا

تردد قناة النبأ الليبية الجديد، أكثر الكلمات البحثية على مواقع البحث العالمية، من قبل عشاق الساحرة المستديرة، حتى يتمكنوا من ضبط القناة لمتابعة مباايات كأس الأمم الأفريقية، ولمحبي كرة القدم تقدم بوابة موقع «الوطن» تردد قناة النبأ الليبية الجديد، وكيفية ضبط القنوات المختلفة على التلفاز، والتي تعد أشهر القنوات الليبية التي استطاعت أن تكسب جمهورًا قويًا في الوطن العربي، لتقديمها محتوى مختلف يضم عدد من البرامج والأخبار والترفيه والرياضة.

تردد قناة النبأ الليبية الجديد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11096.

معدل استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

خطوات ضبط تردد قناة النبأ الليبية الجديد

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- اختيار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الأفقي H.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

قنوات مفتوحة لنقل أمم أفريقيا 2022

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.