«التعليم» تعلن تخصيص مسابقة لمادة العلوم بجميع المراحل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة بعنوان «أفضل وسيلة تعليمية» تخدم مناهج العلوم و«أفضل جهاز يخدم البيئة»، موضحة أن موضوع المسابقة، ابتكار وسيلة تعليمية تخدم المناهج المقررة في مادة العلوم، باستخدام أدوات بديلة وبسيطة، وابتكار جهاز من إعادة تدوير نفايات البيئة يقوم بخدمة البيئة والمحافظة عليها، في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المستهدفون من المسابقة، طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ونوعيات التعليم المختلفة، العام والفني على مستوى الجمهورية.

تعرف على شروط مسابقة مادة العلوم

- يشترك الطالب بوسيلة واحدة فقط، أو جهاز واحد فقط.

- تكون الأجهزة والوسائل من خامات قليلة التكاليف المادية.

- يدون اسم الطالب مصمم الجهاز أو الوسيلة التعليمية رباعيا، ومدرسته والإدارة التعليمية والمديرية التابع لها، واسم المدرس المشرف على الابتكار رباعيا وإدارته التعليمية.

- إرسال فيديو لشرح الطالب الذي نفذ الوسيلة أو الجهاز على أسطوانة مدمجة، وترسل الأعمال الفائزة من المديريات التعليمية المختلفة، إلى الإدارة العامة لتنمية مادة العلوم بديوان عام الوزارة، بحيث يكون الطالب شرح ما يخص الجهاز أو الوسيلة، من حيث الفكرة العلمية أو التركيب والتكلفة وكيفية التصنيع، وكيفية الحصول على الخامات.

التعليم تحث الطلاب على المشاركة في المسابقة

- تخضع الأعمال للجنة التحكيم المشكلة من موجهي العلوم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يشترط أن تشمل الوسيلة التعليمية أو الجهاز المبكتر، إضافة جديدة ومبتكرة، وألا يكون سبق عرضها في مسابقات سابقة أو فازت بإحدى الجوائز.

شددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات التعليمية، بضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقة للاستفادة منها وتنمية مهارات مختلفة لديهم، موضحة أنها حريصة على التنسيق الكامل مع جميع المديريات للوقوف على الاستعدادات الخاصة بتفعيل المسابقة.