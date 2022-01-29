تعرف على جمع «أقدم والخيال وطبيعة والنفس».. يبحث عنها الطلاب

كشف سيد الهواري، مدرس لغة عربية عن جمع كلمات «أقدم والخيال وطبيعة والنفس» التي يبحث عنها الطلاب، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول ورقياً في المدارس صباح اليوم وسط لجان مؤمنة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا كتخصيص طبيب زائر للمرور على اللجان الامتحانية والاطمئنان على صحة الطلاب والمعلمين.

جمع أقدم والخيال وطبيعة والنفس

وأضاف «الهواري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جمع أقدم والخيال وطبيعة والنفس التي يبحث عنها الطلاب، هو أقدمون وأقادم بالنسبة لكلمة أقدم، وطبيعة هو طبائع وطبيعات والنفس هو نفوس وأنفس، موضحاً أن اللغة العربية بها الكثير من الكلمات التي تدل على أكثر من معنى في جمل مختلفة.

من جانبه، قال أحمد محمود، مدرس لغة عربية، إن جمع أقدم والخيال وطبيعة والنفس، هي أقادم لأن كلمة أقدم على وزن أفعل، وجمع كلمة الخيال الأخلية والخيالات، موضحاً أنه في أغلب الأحيان لا يوجد وزن مطابق لجمع الكلمة من الأفعال المعروفة لذلك يتم جمع كلمة أخطبوط على وزن كلمة عنكبوت أي عناكب وأخطبوط أخاطب وأخاطيب.

طرق جمع أقدم والخيال وطبيعة والنفس

وأضاف «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جمع كلمة طبيعة والنفس التي يبحث عنها الطلاب هو طبائع ونفوس وأنفس، لافتاً إلى أن جمع الكلمات يتم على أساس مجموعة من القواعد والمعاجم في اللغة العربية.

وفي سياق متصل، أدى اليوم، طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية ورقياً في المدارس، وأكد ياسر أحمد، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم ترصد أي شكاوي من الطلاب، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى منع دخول أي طالب للجنة الامتحانية بالهاتف المحمول.