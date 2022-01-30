رئيس جامعة سوهاج: بدأنا تطعيم الطلاب بالجرعة الثالثة ضد كورونا

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19» ومجابهة المرض، مؤكدا على أن الامتحانات ستنتهي الخميس بمختلف الكليات، مشيراً إلى أنه جرى البدء في أعمال تصحيح الامتحانات لمختلف الكليات عقب انتهائها بكل كلية، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بشأن السرعة في إظهار نتيجة التيرم الأول مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

عبدالخالق: الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة شددت على ضرورة الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 والتأكيد على ضرورة التشديد على منسوبي الحرم الجامعي من الحصول على التطعيم، لافتا إلى أن الجامعة وفرت أمان الحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى تطعيم من وصلت لهم رسالة الجرعة الثالثة التعزيزية.

وبشأن استعدادت مواجهة كورونا الفترة المقبلة، أوضح رئيس جامعة سوهاج، أن هناك استعدادت مكثفة وشاملة بمختلف القطاعات العلاجية وأن هناك خطة لزيادة سعة أسرة حجز كورونا حال الاحتياج إليها الفترة المقبلة، مؤكدا على أن نسب الإشغالات أقل من المتوسط، مؤكدا على أن هناك وفرة لمختلف الأدوية و المستلزمات الطبية المختلفة بكل القطاعات العلاجية المختلفة، مضيفا أن الجامعة وضعت خطتها الاستعداد التام للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على أنه في موعده المحدد وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلي للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.