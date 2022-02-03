برج الميزان حظك اليوم الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. الشمس في منزل الحب

صفات عدة تميز امرأة برج الميزان، فهي تحب الأفكار والإبداع، وتسعى لتنفيذ العديد من الأفكار الإبداعية والطاقة اللازمة حتى تكون قائدة موهوبة، وتفضل الادوار القيادية في حياتها العملية والعاطفية أيضا.

برج الميزان حظك اليوم مهنيا

يكون مواليد برج الميزان اليوم نشطين في كل عمل يقومون به، فوجود القمر في منزل العمل ورغم المسؤوليات يدعمك ويقويك.

برج الميزان حظك اليوم عاطفيا

وبالنسبة لحظك اليوم لمواليد هذا البرج على المستوى العاطفي، فيبدو جيدا، نظرا لوجود الشمس في منزل الحب وهو ما يساعدك على إظهار مشاعر إيجابية للآخرين.

أبراج لا تتفق مع مواليد برج الميزان

هناك بعض الأبراج التي لا تتفق في الطبائع مع برج الميزان أبزرها برج الحمل نظرا لاختلاف الطبائع فيما بينهما، ويجدون دائما صعوبة في علاقتهما، كما لا يتفق مواليد برج الميزان مع مواليد برج العقرب حيث يسود العلاقة الكثير من الاختلافات والمشاكل، ودائما ما يجد مواليد برج الميزان صعوبة في التعامل مع برج الجدي الذي لا يتحمل جدية شخصية الجدي.

نقاط ضعف برج الميزان

من أبرز عيوب برج الميزان الخوف الشديد، ويسيطر عليهم التردد في معظم أمور حياتهم ولا يستطيعون اتخاذ القرار بسهولة، فيحتاجون وقتا طويلا للتفكير وأيضا لا يقدرون في النهاية في معظم الأحيان على اتخاذ قرار حاسم ، كما أنهم لا يستطيعون مسامحة الآخرين عند الإساءة لهم، نظرا لأنهم لا يتجاوزن الجروح والإساءة حتى مع مرور الوقت، ويعرف عنهم أنهم متقلبو المزاج، وغالبيتهم يعتبرون شخصيات نرجسية تحب نفسها وتقدسها وتضع حجم كبير لها مقارنة بالآخرين.

صفات برج الميزان

من أبرز صفات برج الميزان أنه يحبه الاستقلالية ولا يحب الاختلاط كثيرا، ويمشي أموره بنفسه ولا يعتمد على الآخرين أو يمكن أن يطلب المساعدة منهم وذلك لأنه يشعر بأنه تحت رحمتهم أو يطلب العطف وهذا يسبب له الضيق كثيرا.

مشاهير برج الميزان

من أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي والفنان عمرو دياب والمطرب الكبير محمد منير والفنانة روبي والفنانة بشرى والفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان والمطرب مصطفى قمر والمطربة المغربية سميرة سعيد.