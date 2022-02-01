حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1-02-2022 مهنيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم لجميع الأبراج المائية والنارية، والترابية، تحمل العديد من التنبؤات والأخبار السعيدة للمهتمين بمطالعة الأبراج، ونظرا لتصدرها قائمة محركات البحث، في العالم بأكلمه، نقدم حظك اليوم الثلاثاء، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد سواء على المستوى المهني، العاطفي، الاجتماعي، الصحي، والمالي أيضا، إذ تقسم الأبراج الفلكية إلى 12 برج، ينتمي كل مجموعة منهم إلى الأبراج النارية، أو المائية، أو الترابية، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج، حيث يجمع مواليد كل برج عدد من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لمعرفة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلًا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد.

حظك اليوم برج الحمل وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الحمل مهنيا: القمر الجديد في منزل المشروعات وتستطيع أن تخلق من حولك أجواءً حيوية، أما عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. الشمس في منزل الأصدقاء تدعمك وتمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل.. ثق بنفسك.

حظك اليوم برج الثور وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الثور مهنيا وماليا: القمر الجديد في وضع معاكس.. فلا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك وتوخ الحيطة والحذر في خطواتك وقراراتك، أما عاطفيا واجتماعيا: الشمس في مربع برجك وعليك أن تتحكم في غضبك وانفعالك.

حظك اليوم برج الجوزاء وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الجوزاء مهنيا واجتماعيا: يساعدك الوضع الفلكي على تفهّم مشاعر الآخرين وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات غريبة أو أجنبيةـ أما عاطفيا: القمر الجديد والشمس في منزل الحظ.. أينما تتواجد اليوم تستطيع أن تنشر من حولك جوا من السعادة.

حظك اليوم برج السرطان وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج السرطان مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل المدخرات يساعدك اليوم على التوصل لحلول.. تبدو متماسكا وتساعدك واقعيتك في إدارة أموالك وأعمالك، أما عاطفيا: رغم الضغوط.. المشتري في منزل الحظ يمنحك قدرة على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بكل الطاقة.

حظك اليوم برج الأسد وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الأسد عاطفيا: القمر الجديد والشمس في مواجهة برجك.. اهتم بمن تحب ولا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي يحترم حقوقك، أما اجتماعيا ومهنيا: تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في الاشتباك مع من حولك، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العذراء عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الحب تفتح أمامك الأبواب لتعيش أوقات رائعة مع الأحباب، ومع أصدقاء مخلصين، أما مهنيا وصحيا: القمر الجديد في منزلك السادس يدفعك اليوم نحو خلْق جو من النشاط والحيوية.

حظك اليوم برج الميزان وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الميزان عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر الجديد والشمس في منزل الحب يدفعانك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك، أما مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم برج العقرب وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج العقرب مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. حاول أن تركز على أهدافك واعتنِ بأعمالك، أما عاطفيا وعائليا: قد تشغلك مشاكل عاطفية أو عائلية وتميل لاسترجاع ذكريات مؤلمة، لكن لا تدع ذلك يمنعك من الاستمتاع بالحاضر.

حظك اليوم برج القوس وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج القوس عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد والشمس في منزل العلاقات يمنحانك الحياة العاطفية والاجتماعية التي تتمناها، ويدفعك الفلك للانطلاق بنشاط وحيوية، أما مهنيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إظهار ما لديك من موهبة وإمكانيات.، والذي يبدأ في 23 نوفمبر وينتهى في 21 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الجدي عاطفيا واجتماعيا: تتمتع بكل السحر والجاذبية، فقط تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على لباقتك وتركيزك وتنفعك روح الحذر، أما مهنيا وماليا: القمر الجديد في منزل الثاني وقد تجد اليوم مناخا ملائما لاسترداد حقوق، بشرط أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك، والذي يبدأ في 22 ديسمبر وينتهى في 20 يناير.

حظك اليوم برج الدلو وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم برج الدلو عاطفيا: القمر الجديد في برجك والفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب واليوم تحرص على التفاهم مع الآخر بهدوء، أما ماليا ومهنيا: اقتران الشمس والقمر الجديد ببرجك يمدك اليوم بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق، والذي يبدأ في 21 يناير وينتهى في 19 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 فبراير

توقعات حظك اليوم لبرج الحوت عاطفيا واجتماعيا: تميل للتأمل واليوم يجب أن تتجنب الزهو بنفسك وستنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان، أما مهنيا وماليا: تعرف اليوم كيف تهرب بذكاء من أي موقف مفاجئ وينفعك عدم الإعلان عن خططك وأفكارك وإنجازاتك، والذي يبدأ في 20 فبراير وينتهى في 20 مارس.