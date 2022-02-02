حظك اليوم برج القوس الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه ولا تتسرع

يعرف عن برج القوس أنّه يمتلك شخصية تختلف عن شخصيات باقي الأبراج، نظرًا لطبيعة برجه النارية والتي تجعله من الأشخاص سريعة الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ مرة أخرى ويراجع نفسه في أسرع وقت وربما يقدم الاعتذارات أيضًا، إلا أنّه يمتلك أيضًا لسانًا سليطًا ويحمل كلامه نوع من الجرأة وقد يجرح الشخص الذي يكون أمامه بسهولة تامة.

وينتمي مواليد برج القوس للفترة ما بين 23 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر، إذ يحتل المرتبة التاسعة بين الأبراج، ويتبع لحكم كوكب المشتري، ويتوافق مواليد القوس في الحُب مع أبرج الحمل، والميزان، والأسد، والجوزاء.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

ووفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، يطالبك الفلك على الصعيد المهني والاجتماعي أن تتحلى بالصبر يومين حتى تتحسن الأمور وتتغير إلى الأفضل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، يعاني مولود القوس اليوم من وجود القمر معاكس، إذ قد تجد أن لا شيئًا يرضيك، وعليك أن تنتبه جيدًا حتى لا تفقد من يحبونك.

عيوب برج القوس

من أبرز عيوب برج القوس أنّه يميل إلى المبالغة دائمًا في وصفه الأشياء، سواء كانت جيّدة أم سيّئة، حيث لا يتحدث مولود القوس بصدق تام، بل يميل في أغلب الأحيان إلى تزييف الحقائق دون أي أسباب حقيقيّة لهذا، وتعتبر هذه الصفة سيئة فيهم بسبب أنّ الناس يأخذونها على أنّها نوع من النفاق ومجانبة الحقيقة، فضلًا عن أنّه لا يكترث أبدًا بمشاعر الآخرين.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الممثل الأمريكي براد بيت، والمغنية الأمريكية مايلي سايرس، والممثلة والمغنية سكارليت جوهانسون، والأديب والروائي نجيب محفوظ، والفنانة ميرفت أمين، والفنانة علا غانم، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان عاصي الحلاني، وناصر القصبي والفنانة ماجدة الرومي.

ويمكن معاقبة رجل برج القوس بقطع جميع الاتصالات معه بكافة أشكالها، فضلًا عن تجنب التواجد معه في نفس المكان لتقليل الاحتكاك به قدر الإمكان، وتقليل الاهتمام به أيضًا، إذ أنّ طبيعة مولود برج القوس تحب الحصول على الاهتمام والرعاية بشكلٍ كبير؛ وذلك بسبب ثقته أنّه الأفضل دائمًا.