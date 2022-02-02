عاجل.. مصدر أمني يكشف أسباب وفاة «مينا عبد السيد»: عُثر على جثمانه في بيارة صرف

نفى مصدر أمنى صحة إدعاء بعض العناصر الإثارية الهاربة بالخارج حول ظروف وفاة المواطن مينا عبد السيد عطية الله.

وقال المصدر في تصريحات صحفية إن حقيقة الواقعة تتمثل فى سابقة قيام والد المتوفى بالإبلاغ عن تغيب نجله عن المنزل، وأضاف أنه كان يعانى من بعض الإضطرابات النفسية والعصبية وحالات إكتئاب وضعف فى الإبصار بسبب ضمور بخلايا المخ منذ ولادته، وفي 29 يناير الماضى عثر أحد العاملين بمحطة الصرف الصحى بحدائق أكتوبر بالجيزة على جثمان المذكور داخل بيارة للصرف الصحى.

وتابع المصدر قائلا إن أهل المتوفي تعرفوا عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.