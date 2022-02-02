برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير إلى برج العذراء، أبرزهم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وزوجة الرئيس الراحل أنور السادات السيدة الراحلة جيهان السادات، والفنانة إيمان العاصي ومينا مسعود والفنان مصطفى فهمى والمطرب كاظم الساهر والفنان خالد النبوى والممثلة الهندية كارينا كابور والممثلة أثار الحكيم.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

عليك توخي الحذر اليوم، حيث ينصحك بالتحلي بالصبر فوجود القمر في مواجهتك يجعلك أقل صبرا وأكثر تشوشا.. وللخروج من هذا المأزق وتجنب الوقوع في المشاكل عليك باستشارة أهل الثقة والخبرة والتروي قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي، بالهدوء إذا كنت متزوجا وأن تبتعد عن الصوت العالي لأنه لا يحل المشاكل بل يعقد المسائل.

عيوب مواليد برج العذراء

من أبرز عيوب مواليد برج العذراء الانتقاد اللاذع فهم يوجهون اللوم والانتقاد ويبدون عدم إعجابهم أو اعتراضهم على أي شيء يرونه دون حساب تسببه ذلك في إزعاج من حولهم، فهو يحب أن يرى كل شئ كاملا بطريقة تخنق المقربين منه، ومن عيوبه أيضا أنه لا يمنح الثقة للناس فهو لا يرتاح لهم بسهولة ويدقق في أدق التفاصيل، ما يؤدي إلى ابتعاده عن الناس فترات طويلة، فهو يميل إلى الوحدة، والغموض.

ومن عيوب برج العذراء اعتماده على العقل في اتخاذ قراراته، مما يجعله يبدو قاسيا وحاسما في اتخاذ قراراته ويعس نوع من الجفاء للمحيطين به، كما أنه يمتلك شخصية عنيدة ويصعب على الآخرين تغيير رأيه إذا اقتنع بشئ ما، كما أنه شخصية يعرف عنها القلق والتوتر، ويميل إلى الشعور بالإحباط بسهولة بسبب أمور بسيطة في كثير من الأحيان.

برج العذراء في الحب

لا يستطيع رجل برج العذراء التعبير عن مشاعره في الحب بسهولة فهو يجد صعوبة في التعبير عن ما بداخله من مشاعر، كما أنه شخصية مثالية ومحافظة لذا تحتاج شريكة حياته بعض الوقت لكي تتعرف عليه، وتدخل في حياته، هو مخلص لمن يحب كثيرا، ويجعلها في مقدمة أولوياته في الحياة ويبذل قصارى جهده لجعلها سعيدة لا ينقصها شيء.