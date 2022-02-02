حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 2-02-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن عالم الأبراج أنّه عبارة عن مخططات فلكية توضح المواقع الخاصة بالشمس والقمر والكواكب الرئيسية في النظام الشمسي، فضلًا عن كونها توضح مدى الروابط الفلكية بينها، إذ يعتقد الكثيرون أنّ الأبراج تُحدد شخصيّة الفرد وطباعه، وذلك من خلال دراسة موقع القمر ومواقع الكواكب، وهي: عطارد، والزهرة، والمريخ، وزُحل، والمشتري.

وتقدم «الوطن» تقريرًا يوميًا يتضمن حظك اليوم بالنسبة للحالة المهنية والصحية فضلًا عن الوضع العاطفي والاجتماعي للاثني عشر برجًا على دائرة الفلك، وذلك وفقًا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 2-2-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتروي اليوم وعدم الإعلان عن أي خطط، نظرًا لوجود القمر في منزلك الثاني عشر، كما يجب أن تحترس جيدًا وتدرس الأمور أولًا بعناية ودقة.

حظك اليوم برج الحمل 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي لـ برج الحمل، فإنّ وجود فينوس في وضع معاكس اليوم يدفعك إلى الغضب، لذا ينصحك الفلك بأن تقاوم وتهدأ، إلا أنّه يتوقع أن تتمتع اليوم بقدرتك على التأمل وقد تتوصل إلى نتائج مذهلة.

حظك اليوم برج الثور 2-2-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزل المشروعات اليوم، يساعدك على توطيد علاقتك بكثير من الناس، كما يتوقع أن تُجري لقاءات موفقة ويمكن أن تحصل على الدعم.

حظك اليوم برج الثور 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي والعائلي، تستطيع أن تعبر عن مشاعرك وآرائك اليوم بحرية، كما يمدك وضعك الفلكي برغبتك في إسعاد الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-2-2022 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني والمالي، تنصحك الأبراج اليوم بأن تصبر لفترة قصيرة، وعليك ألا تصاب بالإحباط أو اليأس إذا تعطلت الأمور أو تم تأجيلها.

حظك اليوم برج الجوزاء 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

أما عاطفيًا؛ يقترن القمر اليوم بالمشترى في وضع معاكس، لذا عليك أن تعمل على إعادة تنظيم أفكارك بشكل جيد لتقاوم التشوش العاطفي الذي يصيبك، وتمهّل جيدًا ولا تتسرع وفكر جيدًا قبل أن تتخذ أي قرارات.

حظك اليوم برج السرطان 2-2-2022 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني والاجتماعي، يقترن القمر بالمشترى اليوم في منزل الحظ، ما يساعدك على التخطيط للسفر أو قد تميل إلى التعاون مع بعض الجهات الخارجية وتتمتع أيضًا بذهن صافي.

حظك اليوم برج السرطان 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الرغم من الضغوط، قد تفكر اليوم بطريقة أكثر إيجابية، وهو ما يساعدك في التفكير بشكل مميز تؤثر من خلاله فيمن تحب.

حظك اليوم برج الأسد 2-2-2022 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني والمالي، يدفعك وجود القمر اليوم في منزل المدخرات إلى التقدم نحو الأمام خطوات، كما يمكن أن تحقق أرباحًا مرضية وتكتشف المزيد من الحقائق وتكسب تأييد من حولك.

حظك اليوم برج الأسد 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد الصحي والعاطفي، يمنحك الوضع الفلكي اليوم النشاط والرغبة في أن تقترب أكثر ممن تحب.

حظك اليوم برج العذراء 2-2-2022 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني والمالي، عليك أن تنتبه جيدًا اليوم، إذ إنّ وجود القمر في مواجهتك اليوم يمكن أن يجعلك أقل صبرًا وأكثر تشوشًا، لذا عليك أن تقوم باستشارة أهل الخبرة والثقة وأن تتروى جيدًا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج العذراء 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

وينصحك الفلك إذا كنت متزوجًا أن تهدأ وتنتبه، وتذكر أن صوتك العالي لا يحل المشكلات بلا يجعلها أكثر تعقيدًا.

حظك اليوم برج الميزان 2-2-2022 على الصعيد المهني

وجود القمر في منزلك السادس اليوم يمكن أن يدفعك إلى الإنجاز، كما يساعدك على البحث عن الحلول الفعالية لبعض المشكلات الصغيرة.

حظك اليوم برج الميزان 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

على الرغم من الضغوط، فإنّ وجود الشمس اليوم في منزل الحب يمكن أن يدفعك نحو المزيد من الاهتمام بالطرف الآخر، كما تبدو اليوم في حالة مزاجية جيدة.

حظك اليوم برج العقرب 2-2-2022 على الصعيد المهني

يساعدك وجود القمر في منزلك الخامس اليوم أن تحدد أهدافك ووجهتك المستقبلية بدقة، كما أنّه يمنحك يومًا مناسبًا.

حظك اليوم برج العقرب 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

على الصعيد العاطفي، يتوقع الفلك أن وجود فينوس في منزل العلاقات اليوم يدعوك أن تحتفل بالحب مع من يهواه قلبك.

حظك اليوم برج القوس 2-2-2022 على الصعيد المهني

يطلب منك الفلك على المستوى المهني والاجتماعي أن تصبر يومين حتى تتحسن الأمور إلى الأفضل.

حظك اليوم برج القوس 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في منزل معاكس، ويمكن أن يصيبك ذلك بشعور عدم الرضا، لذا ينصحك الفلك أن تنتبه جيدًا حتى لا تفقد من يحبوك.

حظك اليوم برج الجدي 2-2-2022 على الصعيد المهني

على الصعيد المهني والاجتماعي، وجود القمر في منزل العلاقات اليوم يمكن أن يشحذ من طاقتك ويساعدك أن تعقد لقاءات مهمة.

حظك اليوم برج الجدي 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

يمنحك وجود فينوس في برجك اليوم دعم الأحباب، كما يمدك ذلك بالجاذبية وهدوء الأعصاب وراحة البال.

حظك اليوم برج الدلو 2-2-2022 على الصعيد المهني

يساعدك وجود القمر في منزلك الثاني اليوم على التركيز على الماديات والأعمال، وينصحك الفلك أن تعتني فقط بحساباتك، وأن تقوم بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الدلو 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

يمنحك وجود الشمس في برجك اليوم القدرة على التأثير في الآخرين، كما تساعدك على الاقتراب أكثر ممن تحب.

حظك اليوم برج الحوت 2-2-2022 على الصعيد المهني

يقترن القمر والمشترى اليوم في برج الحوت على الصعيد المهني، ما يمنحك كل الثقة والقدرة الكاملة على الإنجاز.

حظك اليوم برج الحوت 2-2-2022 على الصعيد العاطفي

يساعدك وجود فينوس اليوم في منزل الأصدقاء على الحفاظ على اتزانك وجعلك في مقدمة الاهتمام، لذا ينصحك الفلك أن تمضِ بقوة إذ يعمل الفلك لصالحك.