حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 1-2-2022 .مهنيا وعاطفيا: تقترب ممن تحب

يتميز مولود برج العذراء بحنانه ورقة مشاعره على الأشخاص المقربين منه، في محيط الأسرة والأصدقاء، كما أنه من الشخصيات التي يمكن الاعتماد عليهم، لأنه يتحمل كل المسؤوليات المسندة إليه، ويعمل على إنجازها بمنتهى السرعة والجدية، كما أنه شخص منظم بطبيعته، وحريص جدا على صورته الاجتماعية، يتميز بالذكاء، الذي يساعده على حل كل مشاكله دون الاستعانة بأحد، كما يعرف بطموحه الزائد، وحبه للعمل من أجل تحقيق هذا الطموح.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها المتنوعة، والتي تقدمها يوميا، حظك اليوم لمواليد برج العذراء، وذلك على الصعيدين العاطفي والمهني، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج والفلك عبير فؤاد، والتي تواصل تقديمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

يوضح حظك اليوم لمولود برج العذراءعلى المستوى المهني، أن أمامك العديد من الخيارات المهنية، التى يجب أن تتخذ فيها قرارات، ولكن ليس بشكل متعجل، فيفضل الهدوء والتروي قبل اتخاذ أي قرار، كما يؤكد أيضا وجود قرار يجب أن تتخذ على المستوى المالي، وهى أيضا تحتاج إلى التفكير الجيد قبل اتخاذ أي خطوة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

أكدت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، أن حظك اليوم لمواليد البرج يوضح أنهم على موعد اليوم لقضاء أوقات سعيدة وممتعة وهادئة مع الأحباب، وأصدقاء المقربين جدا منك.

من المعروف، أن مواليد برج العذراء، معروفين بتحفظهم الشديد، وحرصهم على التفكير الشديد قبل اتخاذ أي قرار، سواء على مستوى الحياة الشخصية والعاطفية، أو على مستوى الحياة العملية، كما أنه يعتمد كليا على التفكير العقلي بالنسبة لقراراته، إذ يفضل تجنب التفكير بعواطفة، خاصة في القرارات الهامة.

ويفضل رجل العذراء الابتعاد عن الارتباط عاطفيا مع المراة الحمل، إذ تتسم العلاقة بالتواتر، نظرا أن صفات المراة الحمل لا تتلائم عاطفيا معه، إذ أنها تفضل المرح، والضحك، والفكاهة، في حين أن رجل العذراء، عملي التفكير، ويفضل العقل عن العاطفة في اتخاذ قراراته الهامة.

مشاهير برج العذراء

يضم برج العذراء الكثير من المشاهير المعروفين، فمنهم المطرب الإماراتي حسين الجاسمي، والفنان الراحل فؤاد المهندس، وعبد السلام النابلسي، والفنانة عبلة كامل، والمطرب كاظم الساهر، وأيضا جيهان السادات زوجة الرئيس محمد أنور السادات.